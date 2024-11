Piazza Affari chiude in rialzo, focus su banche e Telecom





La borsa di Milano recupera nel pomeriggio, chiudendo in positivo dopo una mattinata in calo. Intanto, Wall Street vive una seduta ridotta per il Giorno del Ringraziamento. Il Ftse Mib guadagna lo 0,46%, mentre lo spread Btp-Bund si riduce ulteriormente.

Movimenti bancari: UniCredit e BancoBPM sotto i riflettori

Il settore bancario rimane al centro dell'attenzione, con l'operazione UniCredit-BancoBPM che continua a far discutere. UniCredit smentisce le voci su possibili esuberi, definendole "pura congettura". Intesa Sanpaolo, invece, si tira fuori dalla partita, dichiarando la propria quota di mercato "troppo ampia" per un'eventuale acquisizione.

Moody's conferma i giudizi su BancoBPM, mantenendo l'outlook "stabile". Bene anche Banco MPS, che registra un rialzo più consistente. Questa situazione di incertezza e di possibili riposizionamenti strategici contribuisce a rendere il settore bancario particolarmente volatile. Le implicazioni di queste mosse potrebbero ridisegnare il panorama bancario italiano.

Telecom Italia TIM cede la sua quota in INWIT

Telecom Italia TIM cede ad Ardian la sua quota residua in INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane). L’operazione, che si basa su una valutazione delle azioni INWIT di 10,43 euro, porta a TIM un incasso di circa 250 milioni di euro, non incluso nella guidance per l'indebitamento netto del 2024. Questa cessione permette a TIM di incassare risorse preziose, ma cosa implica per il futuro delle infrastrutture di rete? La strategia di disinvestimento di TIM potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato delle telecomunicazioni.

Dopo una mattinata in territorio negativo, Piazza Affari ha invertito la rotta nel pomeriggio. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,46% a 33.415 punti. Lo spread Btp-Bund si è ristretto a 121 punti.

Occhi puntati sul settore bancario. UniCredit ha smentito le voci sugli esuberi legati alla possibile fusione con BancoBPM. Intesa Sanpaolo si è chiamata fuori dalla partita. Moody's ha confermato i giudizi su BancoBPM.

Telecom Italia TIM ha finalizzato la cessione della sua partecipazione residua in INWIT ad Ardian. L'operazione porta a TIM un incasso di circa 250 milioni di euro.