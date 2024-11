Investire nell'AI: oltre la tecnologia, opportunità in energia e infrastrutture





L'intelligenza artificiale sta aprendo nuove opportunità di investimento, non solo nel settore tecnologico, ma anche in settori cruciali come energia e infrastrutture. BlackRock, nel suo ultimo commento su mercati e investimenti, sottolinea la necessità di un approccio attivo per identificare i futuri beneficiari di questa rivoluzione.

Nvidia e la corsa ai data center

I recenti risultati di Nvidia confermano la forte crescita del settore dei data center per l'AI. Le aziende tecnologiche stanno investendo massicciamente in infrastrutture, e Nvidia si posiziona come uno dei principali vincitori.

La costruzione di data center per l'AI procede a ritmo serrato, spinta dalla domanda crescente di potenza di calcolo. I chip, componente fondamentale di questa infrastruttura, rappresentano un costo significativo, e alcuni dei più potenti possono costare fino a 40 miliardi di dollari per gigawatt, secondo Thunder Said Energy.

L'impatto dell'AI sull'inflazione e sull'efficienza energetica

Questo aumento della spesa potrebbe avere un impatto sull'inflazione, anche a causa dei maggiori costi energetici. BlackRock prevede che l'AI, a lungo termine, aumenterà l'efficienza energetica, ma questi risparmi si realizzeranno solo con un'adozione su larga scala, che richiederà tempo. Gli investimenti in AI potrebbero raggiungere livelli paragonabili a quelli della rivoluzione industriale, considerando anche la spesa per infrastrutture energetiche legate alla transizione verso fonti a basse emissioni.

