EasyJet espande la sua presenza in Italia grazie all'accordo ITA-Lufthansa





EasyJet si prepara a diventare un player ancora più importante nel mercato italiano grazie all'acquisizione di slot a Milano Linate e Roma Fiumicino, nell'ambito dell'accordo tra ITA Airways e Lufthansa. Questa espansione porterà alla creazione di nuove basi e all'aumento dei posti di lavoro, consolidando la posizione di easyJet come secondo mercato principale per la compagnia.

EasyJet: un nuovo capitolo nel mercato italiano

La Commissione Europea ha designato easyJet come "remedy taker" per i voli a corto raggio in seguito all'accordo tra ITA e Lufthansa.

Questo significa che, a partire dalla primavera del 2025, easyJet baserà otto nuovi aeromobili in Italia: cinque a Milano Linate e tre a Roma Fiumicino. Questa mossa strategica creerà circa 250 nuovi posti di lavoro diretti nelle due città. L'obiettivo è offrire ai passeggeri una più ampia scelta di destinazioni a prezzi competitivi.

Crescita e investimenti: il futuro di easyJet in Italia

Con l'aggiunta di Linate e Fiumicino, easyJet opererà con un totale di 38 aeromobili in Italia, distribuiti nelle quattro basi di Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli. La compagnia prevede di servire 20 aeroporti italiani, trasportando oltre 21 milioni di passeggeri all'anno. Questo importante investimento conferma l'impegno di easyJet nel mercato italiano e la sua volontà di offrire un servizio sempre più capillare. A Milano, l'offerta di voli da Linate si affianca a quella di Malpensa, che rappresenta la principale base continentale di easyJet e ha recentemente festeggiato il traguardo di 100 milioni di passeggeri trasportati dal 1998.

Un bel colpo per easyJet, che consolida la sua presenza in un mercato strategico come quello italiano. O magari no, chissà, il futuro è incerto.