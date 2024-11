Boom di vendite online per il black friday 2024





Il black friday 2024 registra un nuovo record di vendite online, superando le aspettative degli analisti e confermando la crescente importanza dell'e-commerce.

Record di vendite online per il black friday

Secondo i dati di Adobe Analytics, gli acquirenti statunitensi hanno speso circa 10,8 miliardi di dollari online durante il Black Friday 2024, con un aumento del 10,2% rispetto ai 9,8 miliardi di dollari del 2023. Questo dato conferma il trend positivo degli ultimi anni, con un incremento costante delle vendite online durante il periodo dello shopping natalizio. Adobe monitora i dispositivi che utilizzano il suo software, analizzando oltre un trilione di visite ai siti di vendita al dettaglio statunitensi.

Questa mole di dati offre una panoramica precisa del comportamento dei consumatori e delle tendenze del mercato.

Chi sono i vincitori del black friday?

L'aumento degli acquisti online sembra favorire in particolare i giganti dell'e-commerce come Amazon e Walmart. Quest'ultima, con le sue 4.700 sedi negli Stati Uniti, ha investito molto nelle consegne a domicilio per incrementare le vendite online durante le festività. Ma non solo i grandi player hanno beneficiato di questo boom: anche le piccole e medie imprese che hanno saputo sfruttare le potenzialità del digitale hanno visto crescere le proprie vendite. Prodotti di bellezza, altoparlanti bluetooth e macchine per caffè espresso sono stati tra gli articoli più venduti, ma anche giocattoli, gioielli ed elettrodomestici hanno registrato un'impennata della domanda, con aumenti rispettivamente del 622%, 561% e 476% rispetto alle vendite medie giornaliere di ottobre.

Le sfide per i retailer tradizionali

Catene di grandi magazzini come Macy's e Kohl's, così come il grande rivenditore Target, potrebbero vedere vendite inferiori quest'anno, a causa di un periodo di shopping natalizio più breve, con soli 26 giorni tra il Giorno del Ringraziamento e Natale. Questi retailer tradizionali devono affrontare la sfida di competere con i colossi dell'e-commerce e adattare le proprie strategie a un mercato in continua evoluzione, dove la convenienza e la rapidità delle consegne giocano un ruolo sempre più importante.