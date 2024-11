Australia: l'age gating e i rischi di un approccio sbagliato





L'Australia ha introdotto una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Questa misura, nota come age gating, solleva serie preoccupazioni sulla sua efficacia e sulle possibili conseguenze negative.

Le difficoltà pratiche dell'age gating

Verificare l'età online è un'impresa complessa e i sistemi di controllo sono facilmente aggirabili. Pensate a quanti ragazzi potrebbero semplicemente mentire sulla loro data di nascita. Inoltre, la legge non considera i casi in cui i genitori approvano l'uso dei social da parte dei figli, ignorando il ruolo fondamentale della famiglia.

L'applicazione della legge su piattaforme globali come Facebook o Instagram presenta poi enormi difficoltà a livello di giurisdizione e conformità. Insomma, l'age gating sembra una soluzione inefficace, che potrebbe addirittura incentivare comportamenti elusivi anziché promuovere un uso consapevole dei social.

Criticità etiche e sociali

La legge solleva anche importanti questioni etiche e sociali. Solleva dubbi sulla deresponsabilizzazione delle famiglie, minando l'autorità genitoriale e il dialogo sui temi digitali. È un modello di "Stato etico" preoccupante, dove lo Stato assume un ruolo paternalistico che rischia di compromettere le dinamiche familiari. Perché vietare, anziché investire in educazione digitale? La legge perde un'occasione preziosa per formare i giovani a un uso responsabile dei social, competenze fondamentali nel mondo di oggi.

Bisogna collaborare con le piattaforme, incentivando lo sviluppo di strumenti di controllo parentale e di sicurezza per i minori. Infine, è essenziale investire nella ricerca sull'impatto dei social sui giovani, per informare politiche future più efficaci. La vera soluzione non sta nei divieti, ma nel costruire una consapevolezza diffusa. Attraverso l'educazione, il dialogo e la collaborazione, possiamo creare un ambiente digitale più sicuro e formativo per le nuove generazioni, preparandoli ad essere cittadini digitali responsabili. Dopotutto, la tecnologia è uno strumento potente, e sta a noi imparare ad usarla con saggezza.