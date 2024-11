AWS investe 1,2 miliardi di euro nell'infrastruttura cloud in Italia





Amazon Web Services (AWS) investirà oltre 1,2 miliardi di euro in Italia nei prossimi cinque anni per espandere la sua infrastruttura e i servizi cloud. Questo investimento, approvato dal governo italiano tramite la nuova Procedura per le Infrastrutture Strategiche Nazionali Rilevanti, supporterà l'adozione del cloud e dell'AI, contribuendo alla crescita economica del Paese.

Crescita economica e occupazione

L'investimento di AWS è destinato a generare un impatto economico significativo, con una stima di 880 milioni di euro di contributo al PIL italiano e il supporto di 5.

500 posti di lavoro entro il 2029. Questi posti di lavoro interesseranno diversi settori, dalla costruzione e manutenzione delle strutture all'ingegneria, le telecomunicazioni e l'economia locale in generale. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato l'importanza di questo investimento per la sovranità digitale italiana, consentendo alle imprese di gestire i dati all'interno dei confini nazionali. L’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, si è detto soddisfatto della scelta di AWS, sottolineando le opportunità occupazionali e di innovazione che l'investimento porterà. Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha evidenziato come la regione si confermi leader in Europa nell'attrazione di investimenti, grazie anche alla presenza di un ecosistema tecnologico all'avanguardia.

In Italia, sono già attivi 27 progetti di energia rinnovabile, tra cui il più grande parco agrovoltaico a Mazara del Vallo, in Sicilia. L'azienda utilizza tecnologie efficienti come i chip Graviton4 e Trainium per ridurre l'impatto ambientale dei suoi data center. AWS si impegna inoltre ad essere “water positive” entro il 2030, restituendo più acqua di quanta ne consumi. E mette a disposizione strumenti per aiutare i clienti a migliorare l'efficienza delle proprie architetture cloud e a ridurre le emissioni.