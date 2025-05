UniCredit: i grandi insuccessi nelle fusioni e acquisizioni non ne freneranno l'ambizione strategica

Nel frattempo, il gruppo ha richiesto l'autorizzazione alla Banca Centrale Europea per aumentare la propria partecipazione nella banca greca a oltre il 10% e potenzialmente al 29,9%. L'impatto previsto sul capitale di circa 40 punti base è gestibile considerando il buffer minimo di UniCredit di circa 590 punti base a marzo 2025.



L'aumento della partecipazione al 20% consentirà a UniCredit di adottare il metodo del patrimonio netto e di "rispecchiare meglio il contributo positivo della partnership strategica", ha dichiarato la banca italiana. Si prevede che l'operazione genererà utili netti aggiuntivi di circa 180 milioni di euro all'anno, che il gruppo intende restituire agli azionisti in linea con la propria politica di distribuzione.



Oltre all'investimento strategico di UniCredit nel gruppo Alpha, i due gruppi condividono già una partnership più ampia, che include la fusione delle rispettive controllate rumene (con Alpha che mantiene una partecipazione del 9,9% nella nuova entità) e un accordo commerciale per la distribuzione dei prodotti di gestione patrimoniale e bancassicurazione del gruppo italiano.

I due gruppi stanno inoltre collaborando a una joint venture nei prodotti di risparmio previdenziale (AlphaLife), con Alpha che detiene una partecipazione del 49%. Sebbene non sia del tutto fuori discussione, non ci aspettiamo che UniCredit faccia un'offerta completa per Alpha, ma la quota più elevata sottolinea il suo impegno a lungo termine nella partnership. Dopo anni di riforme strutturali che hanno portato a una drastica riduzione dei crediti deteriorati e a un miglioramento della stabilità finanziaria, il mercato bancario greco offre promettenti opportunità di crescita.



Si prevede che l'economia greca crescerà oltre il suo potenziale negli anni a venire, supportata dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La crescita dei prestiti al settore privato ha raggiunto il 7% nel 2024 e Scope ha migliorato il rating sovrano della Grecia a BBB/Stabile a dicembre 2024.

Ostacoli nelle transazioni più ampie

Il successo delle acquisizioni e degli investimenti bolt-on di UniCredit (tra cui il fornitore polacco di servizi bancari Vodeno e Aion Bank, la banca digitale belga che lo gestisce) contrasta con gli ostacoli incontrati nell'esecuzione di due transazioni più ampie in corso. L'offerta per Banco BPM ha incontrato battute d'arresto a causa delle decisioni sfavorevoli dell'EBA e della BCE, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del compromesso danese all'acquisizione del gestore patrimoniale Anima da parte della controllata assicurativa di BPM, lanciata prima dell'offerta di UniCredit per BPM. Più recentemente, il governo italiano ha imposto diverse condizioni ed esercitato il suo cosiddetto golden power sull'operazione UniCredit/BPM. Tra queste, un rapido ritiro dalla Russia, il rispetto di un obiettivo quinquennale di rapporto prestiti/depositi all'interno del perimetro italiano e restrizioni al diritto di UniCredit di vendere partecipazioni e gestire gli asset di Anima.







L'Amministratore Delegato di UniCredit ha dichiarato pubblicamente che la banca potrebbe non completare l'acquisizione a meno che il governo italiano non modifichi le sue condizioni. Il gruppo ha presentato ricorso al TAR contro l'applicazione del golden power, ottenendo al contempo una sospensione di 30 giorni dell'offerta da parte della Consob.



L'operazione BPM presenterebbe diversi vantaggi strategici per UniCredit. Consoliderebbe la sua posizione di secondo gruppo bancario italiano, sfidando la leadership di Intesa. La quota di mercato nazionale dell'entità combinata, sia nei prestiti che nei depositi, aumenterebbe rispettivamente al 15% e al 14% (dal 9% in entrambi i casi), mentre il potere di determinazione dei prezzi aumenterebbe, in particolare nelle ricche regioni del Nord Italia come Lombardia, Piemonte e Veneto. Qualora l'operazione dovesse fallire, UniCredit potrebbe dover riconsiderare la sua strategia di crescita interna.







In Germania, UniCredit ha ottenuto l'autorizzazione ad aumentare la sua partecipazione in Commerzbank a poco meno del 30%. Riteniamo che il management rimanga concentrato su un'acquisizione totale, dati i vantaggi strategici che una fusione porterebbe, come dimensioni, sinergie e diversificazione geografica. Tuttavia, il clima politico rimane sostanzialmente invariato rispetto allo scorso autunno, nonostante le recenti elezioni: il Cancelliere dello Scacchiere Friedrich Merz si è espresso contro un'acquisizione totale da parte di UniCredit. Senza l'appoggio politico o il supporto del governo tedesco, le prospettive di un'acquisizione completa rimangono limitate.



Sebbene il ritiro da accordi importanti potrebbe essere percepito come una battuta d'arresto strategica, consideriamo le azioni di UniCredit come prova di una strategia di M&A disciplinata, focalizzata su rendimenti aggiustati per il rischio e sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti.



Alessandro Boratti - Financial Institutions for Scope Ratings