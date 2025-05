Mercati finanziari globali navigano tra dazi e segnali sull'inflazione: cosa succede a Wall Street e Piazza Affari

Nonostante le oscillazioni quotidiane, il mese di maggio si è concluso con un bilancio positivo per la maggior parte degli indici. A Piazza Affari, l'indice principale ha guadagnato lo 0,26%, superando di poco la soglia dei 40.000 punti base (fermandosi a 40.087). La performance è stata sostenuta in particolare da titoli considerati "difensivi" come quelli del settore utility, in un contesto macroeconomico ancora incerto.

Guardando alle altre piazze europee, Francoforte ha chiuso in rialzo dello 0,12%, Londra del 0,67%, e Madrid dello 0,15%. Al contrario, Parigi ha perso lo 0,36% e Amsterdam lo 0,14%.

al momento della scrittura, Wall Street mostrava un leggero ribasso: il Dow Jones Industrial Average cedeva lo 0,17%, l'S&P500 lo 0,37% e il Nasdaq Composite lo 0,64%.

La variabile più imprevedibile che continua a mantenere alta la tensione sui mercati è la disputa sui dazi. Nuovi sviluppi legali negli Stati Uniti hanno creato incertezza: mercoledì una corte commerciale statunitense aveva bloccato gran parte delle tariffe imposte, giudicando che l'ex presidente Trump avesse ecceduto i suoi poteri, ma il giorno seguente una corte d'appello ha sospeso tale decisione, reintroducendo temporaneamente i dazi.

ad alimentare ulteriormente le preoccupazioni è arrivato l'intervento diretto di Trump sulla Cina. Ha scritto su Truth che la Cina avrebbe "totalmente violato il suo accordo con noi", sostenendo che l'intesa (presumibilmente quella siglata a Ginevra) fosse stata concepita per favorire Pechino, paventando come i nuovi dazi avrebbero potuto mettere in crisi l'economia del Dragone.

la persistenza di questa guerra commerciale non è un dettaglio secondario e potrebbe causare danni significativi. Il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato come una corsa all'imposizione di dazi possa sottrarre quasi un punto percentuale alla crescita mondiale nell'arco di un biennio, spingendo l'economia globale su una traiettoria pericolosa e mettendo a rischio il 5% del commercio globale. Prevale, infatti, un diffuso senso di incertezza.

una risposta europea coordinata, secondo la sua analisi, potrebbe essere la chiave per superare queste difficoltà, portando beneficio anche all'Italia. Sul fronte economico, dagli Stati Uniti giunge una notizia parzialmente positiva: l'inflazione misurata dall'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) ha mostrato un rallentamento ad aprile, attestandosi al 2,1% (contro il 2,2% atteso) e la componente 'core' (al netto di energia e alimentari) al 2,5% (contro il 2,6% stimato).



Questo dato arriva dopo un recente incontro tra l'ex presidente Trump e il presidente della Fed, Jerome Powell, durante il quale Trump ha ribadito la sua opinione che la banca centrale statunitense stia commettendo un errore non abbassando i tassi d'interesse. Secondo i dati raccolti da Lseg, gli operatori di mercato prevedono comunque almeno due tagli da 25 punti base entro la fine dell'anno.

In Europa, l'inflazione ha mostrato un lieve rialzo in Germania ad aprile (+0,1% su base mensile e +2,1% su base annua).

in Italia, invece, il dato annuale complessivo è sceso all'1,7%, ma il costo del "carrello della spesa" (beni alimentari e per la cura della casa e della persona) continua a salire, passando dal 2,6% di aprile al 3,1%. Questo quadro offre ulteriori elementi di discussione in vista della prossima riunione della BCE, fissata per il 5 giugno.



Nel contesto di queste dinamiche macroeconomiche e commerciali, il cambio Euro/Dollaro è rimasto poco mosso, scambiando attorno a 1,135. Il biglietto verde ha risentito parzialmente del dato sul saldo commerciale USA, che ha registrato un passivo di 87,62 miliardi di dollari, superiore alle stime.

anche le materie prime hanno visto prevalere il segno meno. L'oro spot ha ceduto l'1,22%, trattando a 3277,29 dollari l'oncia, mentre il future sul Brent (agosto 2025) è scambiato a 62,81 dollari al barile, in calo dello 0,85%. Concentrandoci su Piazza Affari, la migliore blue chip della giornata è stata Italgas, che ha guadagnato il 2,63%. L'intero comparto delle utility ha mostrato una buona intonazione, con rialzi anche per - A2a (+1,33%);

- Hera (+1,34%);

- Terna (+0,97%).



Italgas ha beneficiato dell'attesa per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da un miliardo di euro, destinato a finanziare parte dell'acquisizione di 2i Rete Gas. Nella parte alta del listino si sono distinte anche - Recordati (+2,23%);

- Campari (+1,16%).

quest'ultima ha tratto giovamento da un articolo del Financial Times che evidenziava come i gruppi del settore bevande stiano elaborando nuove strategie per contrastare le politiche sanitarie più restrittive sull'alcol, inclusa la promozione dei benefici sociali del consumo e la messa in discussione delle ricerche sui rischi del consumo moderato.

nel settore bancario, si è apprezzata in particolare - Intesa Sanpaolo (+1,22%).

Unicredit è stata timidamente positiva (+0,18%), sebbene non siano giunti segnali di apertura da parte del governo sulla questione del "golden power" esercitato sull'offerta pubblica di scambio (OPS) su Banco BPM (-0,1%).



In una lettera di chiarimenti inviata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha ribadito la legittimità delle prescrizioni imposte con il DPCM del 18 aprile.

Mediobanca (+0,05%) è rimasta quasi invariata. L'azionista Francesco Gaetano Caltagirone ha mostrato scetticismo sull'offerta di Piazzetta Cuccia su Banca Generali. Interpellato dai giornalisti, ha risposto con un lapidario "no" alla domanda se l'OPS avesse senso da un punto di vista industriale. Il finanziere è peraltro attivo su più fronti in questo periodo, detenendo quote importanti anche in - Generali (-0,53%);

- Montepaschi (-0,08%).

tra le big cap più vendute del giorno si segnalano - Buzzi Unicem (-1,48%);

- Stm (-1,93%);

- Telecom Italia (-1,7%).



un importante azionista di Telecom Italia, ovvero Poste Italiane, ha invece guadagnato lo 0,55% dopo aver completato l'acquisizione della quota detenuta da Vivendi in Telecom Italia, raggiungendo il 24,81% del capitale e diventando così il primo azionista della compagnia telefonica.