L'economia italiana tra dazi USA, crisi industria e banche: la parola a Panetta

I dati recenti dell'Istat offrono uno spaccato, su cui si innestano le proposte di Confindustria per un piano industriale mirato. Non mancano gli avvertimenti dal Fondo Monetario Internazionale. Sono tutti elementi che rendono particolarmente attese le considerazioni finali del Governatore Fabio Panetta della Banca d'Italia. Questo è il momento per un'analisi chiara sulla condizione economica del Paese. L'Italia non è in una posizione peggiore di altri partner europei, nondimeno non può permettersi di abbassare la guardia.

Il debito pubblico resta un peso importante. Anche se gestito con attenzione, è una zavorra per l'economia. Richiede una politica di bilancio prudente e lungimirante. Tre emergenze sembrano dominare la scena interna con maggiore urgenza. La prima è la profonda crisi dell'industria manifatturiera: l'attività produttiva mostra un calo continuo ormai da due anni.

Poi ci sono gli elevati costi dell'energia, che penalizzano pesantemente sia le imprese che le famiglie. Infine, i rischi connessi ai possibili dazi USA. Essendo l'Italia un Paese fortemente orientato all'esportazione, queste barriere commerciali potrebbero avere un impatto significativo.

Ancora più attesi sono i giudizi di Fabio Panetta sul sistema bancario e sulla fase attuale di aggregazioni e fusioni. Il Paese sta vivendo una stagione intensa su questo fronte. Come fa un'Autorità di vigilanza, come la Banca d'Italia in armonia con la BCE, a valutare la validità di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) bancaria? O delle diverse operazioni in corso che potrebbero ridefinire il panorama creditizio italiano, e in parte quello assicurativo? A chi spetta davvero il giudizio finale su queste manovre? Solo alle Autorità di vigilanza e al mercato? Oppure il perimetro si allarga?

Una novità del contesto attuale è il crescente ruolo dei Governi.

Non solo in Italia, ma qui il fenomeno appare particolarmente marcato. Entrano prepotentemente nelle dinamiche delle operazioni bancarie. Esercitano strumenti come il Golden Power. Questo protagonismo è stato evidente, ad esempio, di fronte all'operazione su Banco BPM che vedeva l'interesse di Unicredit. I Governi rischiano di vestire i panni degli arbitri, anziché limitarsi a essere giocatori nel mercato. Le considerazioni del Governatore su questo delicato equilibrio sono cruciali. Ciononostante, non è realistico aspettarsi che scenda nei dettagli di specifiche operazioni. L'analisi sarà probabilmente di carattere generale, ma non per questo meno importante.