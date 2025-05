Dalla Banca d'Italia il monito di Fabio Panetta le sfide tra dazi USA difesa UE e l'economia italiana

L'Italia, certamente, ne trarrebbe un grande beneficio.

Il rischio di una guerra commerciale si è fatto concreto il 2 aprile. In quella data sono scattati i dazi degli USA. L'obiettivo dichiarato era rilanciare l'industria nazionale e riequilibrare la bilancia commerciale. Però sembra improbabile che riescano a correggere l'ampio disavanzo commerciale statunitense. Le tensioni commerciali e i conflitti attuali erodono la fiducia globale. Oggi i dazi in vigore negli Stati Uniti, sebbene ridimensionati rispetto all'aprile scorso, restano i più alti dal secondo dopoguerra. La strategia di usare i dazi come leva negoziale per ridefinire i rapporti internazionali può avere effetti difficili da prevedere e gestire. L'economia globale è interconnessa. Questo rende l'impatto potenziale dei dazi molto più forte rispetto al passato.

L'inasprimento delle barriere doganali potrebbe sottrarre quasi un punto percentuale alla crescita mondiale nell'arco di un biennio. Negli USA l'effetto stimato è circa il doppio. Potrebbero anche ridurre il commercio internazionale di circa il 5%, avviando una riconfigurazione delle filiere produttive globali. Il rischio è che il commercio, da motore di integrazione e dialogo, si trasformi in una fonte di divisione. Questo alimenta l'instabilità politica e mette a repentaglio la pace. I dietrofront sulle politiche commerciali hanno creato volatilità sui mercati, spingendo gli investitori verso attività più sicure. L'oro, ad esempio, ha toccato nuovi massimi. Nondimeno, a differenza di fasi precedenti di incertezza, i titoli pubblici statunitensi a lungo termine e il dollaro si sono deprezzati.

Panetta ha toccato anche il tema della difesa europea.

La proposta della Commissione si basa su fondi nazionali e prestiti. Non su spese europee e trasferimenti finanziati con risorse comuni. Questo approccio, avverte, rischia di aumentare le disuguaglianze tra paesi membri. Inoltre, potrebbe ridurre l'efficacia della spesa complessiva. Occorre un programma unitario, sostenuto da debito europeo. Investire insieme nella sicurezza non significa avviare una corsa agli armamenti. Significa affrontare con realismo minacce comuni che nessun paese può contrastare da solo.

L'economia europea mostra fragilità strutturali evidenti. Ne individuiamo principalmente tre: stagnazione della produttività, ritardo nell'innovazione e dipendenza dall'estero. Negli ultimi trent'anni la produttività del lavoro nell'Unione Europea è cresciuta del 40%. Sono oltre 25 punti percentuali in meno degli USA. Questo divario riflette la difficoltà di innovare.



L'apporto delle aziende giovani e innovative è debole. L'Europa resta un'eccellenza nella ricerca scientifica. Però tale forza non si traduce in innovazione produttiva. Sul fronte dell'intelligenza artificiale (AI) i brevetti europei sono meno di un quinto di quelli statunitensi. è necessario ripensare il modello di sviluppo che ha sostenuto il continente per decenni.

Cosa serve all'Europa per avviare il cambiamento