Calcio per la solidarietà: la Nazionale Cantanti sfida la Nazionale Manager a Castel San Giovanni

Un evento di sport e generosità prende vita a Castel San Giovanni. Sabato 7 giugno, alle ore 16:45, lo stadio 'Pinetto Soressi' accoglie un appuntamento speciale: la sfida calcistica tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Manager.

Non è solo una partita; è un gesto concreto per sostenere l'importante lavoro della Pubblica Assistenza Val Tidone e Val Luretta, un'associazione dedicata al primo soccorso nel territorio. L'obiettivo è chiaro e vitale: raccogliere i fondi necessari all'acquisto di apparecchiature di primo soccorso, strumenti indispensabili per salvare vite ogni giorno.