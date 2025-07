Tre giorni che scuotono i mercati: decisioni delle banche centrali e la sfida delle tariffe USA

Intanto, il Shanghai Composite è in rotta per entrare in un mercato toro tecnico, avendo registrato un aumento del 20% dal punto più basso di aprile. Ma il panorama non è stato privo di scosse, anche inaspettate. Un potente terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la penisola russa di Kamchatka, l'evento più forte ad interessare la regione in oltre settant'anni. Questa scossa ha innescato allarmi ed evacuazioni che si sono estese in tutto l'Oceano Pacifico, fino alla California. In risposta a questa notizia, alcune valute considerate "porto sicuro" hanno rafforzato la loro posizione: lo yen giapponese è arrivato a guadagnare fino allo 0,4%, e il franco svizzero ha apprezzato fino allo 0,3%. L'euro ha mostrato un incremento dello 0,2% contro il dollaro, recuperando parte del terreno perso, mentre la moneta unica europea si avvicina alla sua prima perdita mensile dell'anno, con i mercati che continuano a valutare l'impatto dell'accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti.



Gli operatori di mercato si preparano anche a una raffica di comunicazioni sugli utili aziendali. Tra le più attese figurano i bilanci di giganti della tecnologia come Microsoft e Meta. Sul fronte europeo, gli occhi sono puntati su società di calibro come UBS Group e GSK. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, dovrebbe mantenere i tassi di interesse invariati nella sua prossima riunione di politica monetaria, sebbene non sia da escludere un raro dissenso da parte di alcuni funzionari che potrebbero spingere per costi di indebitamento inferiori. Intanto, la scadenza imposta dal presidente Donald Trump per raggiungere un accordo ed evitare l'imposizione delle tariffe del "Liberation Day" si avvicina. Le trattative con diverse nazioni, tra cui Cina, India e Corea del Sud, sembrano destinate a protrarsi fino all'ultimo istante utile. L'aria è densa di attesa e le prossime ore saranno decisive per delineare le nuove direzioni dei mercati globali.