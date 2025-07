Rallenta il PIL nel secondo semestre e le sorprese tra i Paesi dell'Unione - Eurostat

È importante ricordare che queste cifre rappresentano stime preliminari, elaborate su dati non ancora definitivi, e sono quindi suscettibili di future revisioni. Comunque, il quadro economico suggerisce una fase di maggiore cautela. Se confrontiamo il PIL destagionalizzato con lo stesso periodo dell'anno precedente, quindi il secondo trimestre del 2024, si osserva un aumento dell'1,4% nell'Area Euro e dell'1,5% nell'UE. Anche qui, si rileva una lieve contrazione rispetto al trimestre precedente, quando la crescita annuale era stata rispettivamente dell'1,5% per l'Area Euro e dell'1,6% per l'UE. Il passo in avanti c'è, ma con meno slancio. Analizzando i dati macroeconomici dei singoli Stati membri per cui le informazioni erano disponibili nel secondo trimestre del 2025, emergono performance piuttosto variegate. Alcuni Paesi hanno saputo distinguersi per una crescita economica robusta, mentre altri hanno affrontato delle difficoltà. I Paesi che hanno registrato l'incremento maggiore rispetto al trimestre precedente sono stati:

- Spagna: +0,7%;

- Portogallo: +0,6%;

- Estonia: +0,5%.



All'altro capo dello spettro, alcuni Stati hanno registrato un calo del loro Prodotto Interno Lordo:

- Irlanda:

-1,0%;

- Germania:

-0,1%;

- Italia:

-0,1%. Nonostante queste contrazioni trimestrali in alcune nazioni, è rassicurante notare che il tasso di crescita su base annua, per tutti i Paesi per i quali i dati erano disponibili, è rimasto positivo. Questo indica che, pur con fluttuazioni congiunturali, l'economia europea nel suo complesso continua a espandersi, seppur con velocità differenti. Il quadro delineato da Eurostat mostra un'Unione Europea dinamica, ma con evidenti sfide da affrontare per mantenere un ritmo di crescita economica più omogeneo tra i suoi membri.