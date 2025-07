La sorprendente resilienza delle calzature italiane: il Piano che svela il futuro

Il panorama nazionale ha visto il settore attraversare momenti altalenanti. Dopo un periodo di leggera crescita, pari a un +0,4% tra il 2019 e il 2023, si è registrata una contrazione significativa del -9,4% nel biennio 2023-2024. Nondimeno, una prospettiva storica che abbraccia 160 anni, dal 1861 al 2022, rivela l'eccezionale capacità di recupero intrinseca al Made in Italy. Questa capacità ha permesso di superare in passato crisi economiche globali e radicali trasformazioni di mercato. La storia del comparto, intrisa di maestria artigianale e spirito innovativo, parla da sé. Un cambiamento di mentalità è fondamentale: l'incertezza, spesso percepita come un ostacolo, può in realtà diventare un potente vantaggio competitivo. L'analisi rivela che l'incertezza si manifesta come limite quando un'azienda dipende eccessivamente da un singolo mercato, quando mancano piani di mitigazione del rischio o quando le catene di fornitura non sono adeguatamente diversificate. Anche la mancata capacità del capitale umano di percepire i segnali del cambiamento rappresenta un freno.



Eppure, la stessa incertezza si trasforma in una risorsa preziosa se l'impresa investe con lungimiranza nella propria resilienza economica, esplorando mercati diversificati e adottando strategie di gestione delle scorte più intelligenti. L'agilità e la creatività, tratti distintivi del modello italiano, possono essere sfruttate pienamente in questo contesto. In un quadro globale di instabilità, l'affidabilità del Made in Italy risplende, offrendo un'alternativa sicura rispetto a fornitori esposti a maggiori rischi geopolitici. All'interno di questa visione, l'importanza del Piano Italia 2030 emerge con prepotenza. Non è solo un documento, ma un vero e proprio progetto strategico, basato su una trasformazione culturale profonda, che porta dal concetto di "Resistenza" a quello di "Visione", e dalla mera "Resilienza" all'"Ambizione". La sua struttura si articola su quattro pilastri chiave: Visione, sfide, game changer e priorità. In particolare, questa strategia si traduce in azioni concrete, definite come "ragioni per il successo futuro".



Sono sei:

1 - Agire e pianificare in ottica di sistema, non da soli;

2 - Fare leva sulle nuove tecnologie;

3 - Ripensare i modelli organizzativi;

4 - Crescere esportando valore;

5 - Valorizzare il Made in Italy;

6 - Innovare il modello di business.

Queste iniziative si inseriscono in un contesto dove l'Italia vanta un posizionamento di eccellenza. Il nostro Paese è il terzo esportatore mondiale di calzature, con una forza particolare nei segmenti a elevato valore aggiunto. La consolidata diversificazione geografica delle esportazioni calzature verso i Paesi della UE4 testimonia la solidità delle relazioni commerciali europee, ma la crescita in mercati emergenti apre orizzonti nuovi e promettenti.



L'intero studio culmina in un messaggio potente: "Far vivere meglio chi sceglie il Made in Italy". Questa prospettiva, che pone al centro il valore e la qualità della vita del consumatore, rappresenta la chiave per convertire l'attuale momento di difficoltà in una solida piattaforma di lancio verso il futuro. Il Piano Italia 2030, dunque, non è un mero esercizio di sopravvivenza. È un progetto di respiro internazionale e di vera trasformazione digitale, che mira a fare del settore calzaturiero italiano un autentico modello di eccellenza a livello globale. La perfetta alchimia tra la secolare tradizione artigianale, la più avanzata innovazione tecnologica e una visione strategica sempre più orientata all'internazionalizzazione, può consentire al Made in Italy non solo di superare gli ostacoli odierni, ma di emergere rafforzato e ancor più competitivo nel complesso panorama economico mondiale.