L'economia francese sorprende: i numeri della crescita nel secondo trimestre

La crescita economica della Francia ha offerto una boccata d'ossigeno in un panorama europeo spesso incerto. Il Prodotto Interno Lordo, conosciuto come PIL, ha infatti segnato un incremento inaspettato nel secondo trimestre. Questa notizia giunge come un segnale positivo per il paese. Il dato preliminare rivela che il PIL francese è avanzato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Questa performance supera di gran lunga lo 0,1% registrato nella rilevazione passata, dimostrando una notevole accelerazione. Guardando l'andamento su base annuale, la sorpresa è ancora più evidente: l'economia francese ha messo a segno un robusto +0,7%.