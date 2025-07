Il futuro degli hotel: l'AI svela un mercato da 36 miliardi di euro

Un incremento del 1100%, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 29% nel periodo considerato, disegna uno scenario di espansione senza precedenti. In questo contesto dinamico, i principali attori che stanno adottando e che adotteranno questa innovazione sono soprattutto i resort e gli hotel stessi. Ma come si traduce concretamente questa AI all'interno di una struttura ricettiva, a beneficio sia del personale sia degli ospiti? Una risposta chiara emerge da diverse esperienze. Nel processo spesso complesso di assegnazione delle camere, per esempio, grandi catene e brand del settore stanno già impiegando algoritmi di ultima generazione. Questi sistemi sono capaci di assegnare fino a 1,2 milioni di camere in tempi notevolmente brevi. Il risultato è duplice: maggiore soddisfazione per gli ospiti e un notevole risparmio di tempo ed energie per il personale, che può così dedicarsi a mansioni a più alto valore aggiunto. Un altro esempio virtuoso arriva direttamente dall'Italia, dalla Puglia, dove l'Hotel ApuliaRè ha implementato una soluzione all'avanguardia.



Grazie alla collaborazione con QuestIT, una tech company specializzata in tecnologie proprietarie di AI, è stato creato un virtual concierge. Questo avatar conversazionale, chiamato Regina, è disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette, offrendo ai visitatori un'esperienza memorabile. Come ha spiegato Ernesto Di Iorio (nella foto), CEO di QuestIT by Vection Technologies, l'azienda si impegna a fornire soluzioni all'avanguardia per vari settori, inclusi gli hotel. Il mondo del turismo, già identificato dalle ricerche, è destinato a essere profondamente trasformato dall'utilizzo dell'AI. È responsabilità dei professionisti del settore aiutare le industrie italiane ed europee a rimanere competitive. Nel caso dell'Hotel ApuliaRè, gestito dall'ex coach internazionale di volley in Serie A1 Vincenzo Di Pinto e dalla sua famiglia, abbiamo sviluppato un assistente virtuale multilingue capace di supportare il turista a trecentosessanta gradi, sia all'interno che all'esterno della struttura.

Offre consigli specifici, dai migliori ristoranti alle esperienze imperdibili, per godere appieno della vacanza a Bari e in Puglia. Regina accoglie i turisti tramite un totem all'ingresso dell'albergo, gestisce l'assegnazione immediata delle camere e può poi essere scaricata sul dispositivo mobile dell'ospite, garantendo assistenza continua. L'evoluzione non si ferma agli avatar; i robot AI stanno diventando sempre più una realtà tangibile nel mondo dell'hospitality. Insieme ai gemelli virtuali, sono destinati a diventare un tratto distintivo del settore. Un recente approfondimento del quotidiano spagnolo El País ha messo in luce come i cosiddetti assistance robot accolgano i nuovi ospiti e li assistano sia al check-in sia al check-out. Non solo, alcune catene alberghiere impiegano persino robot autonomi per le pulizie, capaci di rilevare il livello di sporco nelle stanze grazie a scanner avanzati. Questa tendenza è confermata anche dalla Swiss Hotel Management School, che descrive l'utilizzo di robot per la consegna in camera, un servizio rapido e sicuro per gli ospiti.



Infine, la gestione prezzi beneficia enormemente dell'AI. Come evidenziato dalla piattaforma Medium, gli albergatori possono sfruttare l'intelligenza artificiale per ottimizzare i tariffari e i prezzi delle camere in base alla domanda e alle spese previste. Sistemi e piattaforme all'avanguardia analizzano quotidianamente il ritmo delle prenotazioni, le tariffe della concorrenza, le previsioni meteorologiche, il sentiment sui social media e persino le ricerche locali di hotel e voli. Questa vasta mole di dati viene elaborata per poi modificare i prezzi, massimizzando così l'occupazione dell'albergo. L'AI si configura quindi non solo come uno strumento di servizio, ma come un vero e proprio motore strategico per il successo economico nel settore dell'ospitalità.