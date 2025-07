Il destino di Iveco si compie: maxi-operazione tra Leonardo, Rheinmetall e Tata Motors

A Roma, anche il consiglio di amministrazione di Leonardo si riunirà per l'approvazione della relazione semestrale, con l'attenzione focalizzata sulle decisioni che verranno prese dalla controparte torinese. Il modello operativo segue quanto anticipato da tempo: la vendita delle attività nel settore delle armi, raccolte sotto l'egida di Iveco Defence Vehicles (IDV), rappresenta il passo fondamentale per sbloccare la cessione del grosso della società. La proprietà di IDV, interamente detenuta da Iveco Group, è un nodo politico rilevante; una sua eventuale vendita a un gruppo asiatico sarebbe infatti percepita come impraticabile dal Governo Meloni, che desidera fortemente mantenere la divisione sotto controllo italiano. Con la cessione a Leonardo, società controllata al 30,2% dallo Stato italiano, le condizioni poste dal governo sarebbero sostanzialmente soddisfatte. La cordata include però anche Rheinmetall, peso massimo degli armamenti terrestri tedeschi, che ha già costituito una joint venture con Leonardo per produrre carri armati e veicoli blindati a ruote destinati all'Esercito italiano.



Questa sinergia è cruciale, specie alla luce di una commessa potenziale di 23,2 miliardi di euro in dieci anni, alla quale anche IDV parteciperà come fornitore. La prospettiva di contratti così robusti ha fatto impennare il valore di IDV. John Elkann, amministratore delegato di Exor, la holding che controlla Iveco Group con il 27,06% del capitale, si prefigge di incassare almeno 1,7 miliardi di euro, considerando il prezzo in contanti e i debiti finanziari. Diverse offerte preliminari sono pervenute a Exor per IDV, anche da società straniere come la franco-tedesca Knds e Czechoslovak Group (Csg), ma Leonardo rimane la scelta preferenziale. Se tutti i tasselli di questa complessa operazione si incastreranno, mercoledì si prevede l'annuncio della fase finale delle trattative. Nonostante le negoziazioni non siano ancora concluse, la scissione di Iveco Group sembra ormai inevitabile. La società ha diffuso una nota in cui conferma che sono in corso discussioni in stato avanzato per potenziali operazioni riguardanti il settore della difesa, da un lato, e la restante società dall'altro.



La comunicazione di Iveco non ha specificato i nomi dei potenziali acquirenti. Questa nota è stata emessa dopo che Bloomberg aveva riportato la possibile imminenza dell'annuncio della cessione della divisione difesa alla cordata guidata da Leonardo e di quella commerciale a Tata Motors. La società ha ribadito che, in conformità con i suoi doveri, il cda della società sta analizzando e valutando attentamente tutti gli aspetti di queste potenziali operazioni. Ha inoltre precisato che nel farlo, il consiglio tiene nella dovuta considerazione gli interessi di Iveco Group e di tutti i suoi stakeholder, compresi azionisti, dipendenti e clienti, e terrà informato il mercato in conformità alla normativa applicabile. La Borsa ha reagito con dinamismo alle notizie. Le azioni di Iveco hanno visto un incremento significativo, chiudendo martedì con un +4,84% a 19,045 euro, un valore doppio rispetto ai 9,34 euro di fine 2023. L'intera società detiene ora una capitalizzazione di Borsa di 5,3 miliardi di euro. Anche Leonardo ha registrato un forte rialzo, con un +3,59% a 47,85 euro, un incremento del 116% da fine 2023.



Exor, quotata ad Amsterdam, ha ceduto invece lo 0,22% a 91,20 euro. Se da un lato John Elkann può celebrare i progressi, dall'altro persiste una palpabile preoccupazione per il destino dei 14.000 dipendenti di Iveco in Italia, parte dei 36.000 addetti complessivi del gruppo a livello globale.