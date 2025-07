Frenata inattesa per l'economia italiana: cosa rivela il PIL del secondo trimestre

La proiezione per la crescita acquisita nel 2025 si attesta ora al +0,5%, un valore che rimane invariato rispetto alle indicazioni diffuse con i precedenti dati completi del primo trimestre. Approfondendo le dinamiche interne, questa stima preliminare del PIL offre una panoramica chiara delle forze in gioco. Si osserva in particolare una diminuzione sia nel settore primario – quello che comprende agricoltura, silvicoltura e pesca – sia nel comparto dell'industria. Questi ambiti, tradizionalmente pilastri dell'economia, hanno contribuito negativamente alla variazione congiunturale complessiva. Per contro, il settore dei servizi, che include un'ampia gamma di attività dall'eCommerce al turismo, ha mantenuto una sostanziale stabilità nell'arco dei tre mesi analizzati, offrendo un punto di equilibrio. Sul fronte della domanda aggregata, emerge un andamento differenziato. La componente nazionale, calcolata al lordo delle scorte, ha segnato un contributo positivo alla crescita, suggerendo un certo dinamismo interno.



Tuttavia, si è registrato un significativo calo nella componente estera netta, ovvero il saldo tra esportazioni e importazioni, che ha pesato negativamente sul risultato generale. Un fattore da considerare in questo scenario è anche il calendario lavorativo: il secondo trimestre del 2025 ha avuto, infatti, una giornata lavorativa in meno rispetto sia al trimestre precedente che al secondo trimestre del 2024. Questo elemento, seppur piccolo, può influenzare le statistiche congiunturali.