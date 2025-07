Dazi e ISA: ecco perché i prezzi saliranno per gli americani

Un messaggio chiaro è stato inviato ai grandi rivenditori come Walmart: i prezzi di alcuni prodotti negli USA subiranno un aumento già dalla prossima settimana. Si tratta di un aumento significativo, che interesserà circa un quarto dei prodotti P&G disponibili sul mercato americano, con incrementi nella fascia media a singola cifra per diverse categorie di articoli.

Questa sfida, che le aziende si troveranno ad affrontare nei prossimi trimestri, si riverserà probabilmente sui consumatori comuni. Mentre gli indici azionari statunitensi hanno raggiunto livelli record quest'anno, spinti da massicci investimenti nel settore tecnologico, molte delle aziende leader nel consumo hanno incontrato difficoltà.

Dal 2 aprile, data degli annunci tariffari da parte dell'amministrazione Trump, il valore di alcune azioni è calato. Le azioni di Procter & Gamble sono diminuite del 19%. Nestlé ha registrato un calo del 20%. Anche Kimberly-Clark ha subito una perdita dell'11%, e PepsiCo è scesa di quasi il 7%.



Nello stesso periodo, l'indice di riferimento S&P 500 ha guadagnato oltre il 13%, evidenziando una chiara divergenza.

Le aziende di beni di consumo, alimentari e bevande hanno faticato con vendite poco brillanti sin dalla pandemia. I consumatori, infatti, si sono mostrati riluttanti a pagare di più per alimenti confezionati di marchi noti, divenuti sempre più costosi. Nestlé ha recentemente confermato questa tendenza, sottolineando come i consumatori in Nord America siano rimasti cauti di fronte ai prezzi crescenti.

Ulteriori aumenti dei prezzi approfondiranno le preoccupazioni degli investitori. Si interrogano su come i grandi marchi stiano gestendo la duplice sfida dei consumatori attenti alla spesa e dei costi elevati generati dalla guerra commerciale avviata da Trump. Ci si aspetta che aziende come Walmart, Amazon e Best Buy siano costrette a trasferire gli aumenti dei prezzi ai consumatori. Il cittadino comune non ha ancora percepito appieno le ricadute di queste tariffe crescenti, ma la situazione potrebbe aggravarsi.





Tra il 16 e il 25 luglio, le aziende monitorate hanno stimato perdite combinate per l'intero anno tra i 7,1 miliardi e gli 8,3 miliardi di dollari. Molte imprese, comprese General Motors e Ford, hanno finora assorbito il costo delle tariffe, che ammontano a miliardi di dollari. Diverse società hanno spedito maggiori quantità di beni e materie prime negli USA prima che i dazi entrassero in vigore. Questa strategia di accumulo ha permesso ad alcune di ritardare gli aumenti dei prezzi fino a fine anno, il che spiega perché le tariffe non si siano ancora riflesse nei dati sull'inflazione statunitense. La piena inflazione sarà avvertita una volta che le aziende avranno esaurito gli inventari, probabilmente tra il quarto trimestre di quest'anno e il primo del prossimo.

Altre realtà, come EssilorLuxottica, produttrice degli occhiali Ray-Ban, hanno già proceduto ad aumenti di prezzo. Anche Swatch, il produttore svizzero di orologi e gioielli, ha aumentato i prezzi di circa il 5% dopo l'annuncio delle tariffe da parte di Trump ad aprile.



L'azienda ha riportato un impatto nullo sulle vendite. I marchi di alta gamma, come gli orologi Tissot, sono meno sensibili alle variazioni di prezzo. I clienti che desiderano acquistare un orologio costoso potrebbero anche scegliere di comprarlo all'estero, dove le tasse sono inferiori.

Il panorama economico attuale presenta sfide complesse per le imprese americane e per i consumatori. Le decisioni politiche in materia di commercio si riverberano direttamente sui costi quotidiani, rendendo essenziale comprendere le dinamiche sottostanti per anticipare i futuri scenari di spesa. La pressione sui prezzi è in aumento, un segnale che potrebbe anticipare ulteriori cambiamenti nel comportamento di acquisto e nelle strategie aziendali.