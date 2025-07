Come scegliere un finanziamento personale in base alle proprie esigenze

Definisci lo scopo del finanziamento

Il primo passo per scegliere correttamente un prestito personale è chiarire per quale finalità si richiedono i fondi. Le motivazioni possono essere le più diverse: affrontare spese mediche, rinnovare casa, acquistare elettrodomestici, organizzare un matrimonio, consolidare altri debiti in un'unica rata.



Capire l'obiettivo consente di determinare l'importo realmente necessario e la durata più adatta: ad esempio, un prestito per una vacanza sarà tendenzialmente più breve e contenuto rispetto a un finanziamento per la ristrutturazione di un immobile.



Evitare di chiedere più del necessario è importante per non appesantire inutilmente il proprio bilancio familiare.

Valuta la tua capacità di rimborso

Un errore comune è concentrarsi solo sull'importo da richiedere, senza analizzare la reale sostenibilità della rata mensile. È fondamentale calcolare quanto si può restituire ogni mese, considerando il proprio reddito, le spese fisse (affitto, bollette, alimentari) ma anche i possibili imprevisti.







Una buona regola è che la rata non superi mai il 30-35% del reddito netto mensile. Questo permette di mantenere un buon margine di sicurezza, senza compromettere la propria stabilità economica.



Alcuni istituti, tra cui il succitato Compass, offrono simulatori online per calcolare la rata in base all'importo e alla durata desiderata: possono essere un primo strumento utile per orientarsi.

Confronta le offerte: TAN e TAEG

Quando si valutano diverse proposte di finanziamento, è essenziale guardare oltre la mera rata. Due offerte con la stessa rata possono infatti avere costi totali molto diversi. I principali indicatori da analizzare sono:



il TAN (Tasso Annuo Nominale), che rappresenta il tasso di interesse puro;



il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che include anche spese accessorie come istruttoria, incasso rata ed eventuali assicurazioni obbligatorie.



Proprio il TAEG è il vero indicatore del costo complessivo del prestito, permettendo un confronto trasparente tra offerte.



Più è basso, minore sarà il costo totale del finanziamento.

Durata del finanziamento: breve o lunga?

Scegliere la giusta durata del finanziamento è un altro aspetto cruciale. Una durata più breve comporta rate mensili più alte, ma riduce gli interessi complessivi da pagare. Al contrario, una durata più lunga rende le rate più leggere, ma fa aumentare il costo totale del prestito.



La scelta dipende quindi dall'equilibrio tra sostenibilità della rata e desiderio di ridurre gli interessi. In linea generale, meglio optare per una durata che consenta di pagare con serenità, senza sacrificare troppo il proprio stile di vita o rischiare di non riuscire a far fronte alle scadenze.



Scegliere un finanziamento personale in modo consapevole, dunque, significa non limitarsi a confrontare le offerte, ma partire da una profonda conoscenza delle proprie esigenze, delle proprie possibilità e delle proprie priorità.



Ogni prestito, del resto, è un impegno a lungo termine, e come tale va valutato con attenzione: dall'importo alla durata, dal TAEG alle condizioni contrattuali.







Un finanziamento ben scelto può essere uno strumento utile per realizzare progetti o affrontare spese importanti, senza mettere a rischio l'equilibrio economico personale: prendersi il tempo necessario per analizzare tutte le variabili è il primo passo per evitare sorprese e tutelare la propria serenità finanziaria.