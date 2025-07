AI Act: cosa cambia dal 2 agosto 2025

Il prossimo 2 agosto 2025 segnerà una tappa importante nel percorso verso la piena applicazione del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act), la cui adozione definitiva è prevista per il 2 agosto 2026. In particolare, tra le altre, entreranno in vigore due disposizioni chiave, che coinvolgeranno sia gli Stati membri sia i fornitori di modelli di intelligenza artificiale per scopi generali, ma l'Italia è già in ritardo sulla tabella di marcia.



Cosa prevedono le due disposizioni?

1 - Designazione delle Autorità nazionali di controllo