I mercati festeggiano: accordi e la forza delle mega cap, ma il dollaro scivola ai minimi dal 1973

A Wall Street, i future hanno registrato un aumento di circa lo 0,4%, toccando nuovi massimi storici. Gli investitori hanno riversato capitali sulle grandi aziende tecnologiche all'inizio del nuovo trimestre. Anche i future azionari europei e tedeschi hanno mostrato un rafforzamento, salendo di circa lo 0,3%. La maggior parte dei mercati asiatici ha chiuso in positivo, sostenuta pure da un ulteriore calo dei prezzi del petrolio, segno che il cessate il fuoco in Medio Oriente sta tenendo.

Un'ombra significativa, ciononostante, si allunga sul panorama economico americano: la discussione di un enorme disegno di legge per il taglio delle tasse e la spesa pubblica, che sta lentamente avanzando al Senato. Esistono segnali che potrebbe non essere approvato entro la scadenza preferita da Trump, il 4 luglio. I Democratici, nel tentativo di guadagnare tempo, stanno richiedendo ai funzionari di leggere ogni singola riga del disegno di legge di 940 pagine, rendendoli probabilmente gli unici a conoscerne l'intero contenuto. Il Congressional Budget Office stima che questa normativa aggiungerà ben 3.300 miliardi di dollari al debito pubblico USA nell'arco di un decennio.



Questa situazione metterà a dura prova l'appetito straniero per i titoli del Tesoro americani e rappresenterà un ulteriore colpo all'idea dell'eccezionalismo statunitense.

L'impatto di queste dinamiche si è manifestato con particolare evidenza sul dollaro americano. L'euro, la scorsa settimana, ha segnato guadagni dell'1,7% nei confronti della valuta statunitense. James Reilly, un analista di Capital Economics, ha sottolineato come il dollaro sia sceso a questo punto dell'anno più di quanto accaduto in qualsiasi anno precedente, da quando gli Stati Uniti hanno adottato un tasso di cambio fluttuante nel 1973. Questo marcato scivolamento sta chiaramente spingendo gli investitori esteri a coprire la loro esposizione in dollari, generando ulteriore pressione di vendita in un ciclo ribassista per la valuta. A peggiorare la situazione, gli investitori hanno aumentato le aspettative di una politica di allentamento monetario da parte della Federal Reserve, stimando 65 punti base di tagli dei tassi di interesse per il resto dell'anno. Una mossa già a luglio rimane una possibilità remota, ma questo scenario potrebbe cambiare se il rapporto sui salari, atteso per giovedì, dovesse riservare una sorpresa al ribasso.



In particolare, un aumento del tasso di disoccupazione oltre il 4,3% lo porterebbe a livelli non visti dalla fine del 2021, un dato che farebbe certamente suonare i campanelli d'allarme alla Federal Reserve.