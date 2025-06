Banca CF+ lancia un'OPA su Banca Sistema: ecco la strategia per un nuovo polo bancario

Quest'ultima è una società controllata da Banca Sistema, e la sua inclusione nell'accordo presuppone un frazionamento delle azioni di Kruso Kapital basato su un rapporto di 1:98 per ciascuna azione ceduta nell'ambito dell'OPA. Quando l'operazione sarà completata, prendendo in considerazione i dati aggiornati al 31 dicembre 2024, il nuovo gruppo bancario potrà vantare un attivo complessivo che supererà i 6,5 miliardi di euro, con crediti verso la clientela che andranno oltre i 4,3 miliardi. Per questa importante manovra, Banca CF+ è stata supportata da UniCredit in qualità di advisor finanziario e dallo studio Chiomenti come advisor legale. Il principale azionista di controllo di Banca CF+ è Tiber Investments 2 S.à r.L., una sussidiaria dei fondi gestiti da Elliott Management Corporation. Un elemento chiave di questa operazione è l'adesione di azionisti di peso. Gianluca Garbi, Sgbs e Garbifin, tra i principali azionisti di Banca Sistema, hanno infatti assunto un impegno irrevocabile nei confronti di Banca CF+.



Questo significa che porteranno in adesione all'offerta quasi 20 milioni di azioni, una quota significativa che rappresenta il 24,86% del capitale sociale di Banca Sistema. L'obiettivo strategico di Banca CF+ è chiaro: procedere con la fusione per incorporazione in Banca Sistema. "L'integrazione di Banca CF+ con Banca Sistema consente di unire competenze, tecnologie e visione industriale per creare un operatore più solido e innovativo, capace di crescere nei segmenti di business d'elezione", ha dichiarato Iacopo De Francisco, amministratore delegato e direttore generale di Banca CF+. Egli ha poi aggiunto l'intenzione di rimanere una realtà quotata, offrendo così l'opportunità di aggregare anche altri operatori che possano portare competenze e asset distintivi al nuovo polo. L'offerta, come specificato da Banca CF+, si configura come un'operazione di mercato aperta a tutti gli azionisti di Banca Sistema.



Essi avranno la possibilità di monetizzare immediatamente l'investimento fatto nel tempo, riducendo i rischi potenziali legati alla realizzazione degli obiettivi strategici a medio-lungo termine. Il pagamento in contanti offre liquidità, ma ciononostante, gli investitori potranno mantenere il proprio investimento nel promettente business del credito su pegno di Kruso Kapital, un settore in crescita.