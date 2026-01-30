Piazza Affari accelera con il PIL e vede i 45.000 punti: ecco chi vince in borsa



I dati parlano chiaro: sia il prodotto interno lordo dell'Eurozona sia quello dell'Italia sono cresciuti dello 0,3% nell'ultimo trimestre. Si tratta di un segnale di resilienza dei consumi privati che spinge verso l'alto le aspettative sui rendimenti delle imprese nel lungo periodo.

Le banche sono state le vere protagoniste della giornata grazie a prospettive di credito favorevoli. Gli investitori hanno premiato il settore bancario italiano con acquisti massicci, convinti dalla solidità patrimoniale degli istituti. Tra i nomi che hanno guidato la volata si distinguono:

- Intesa Sanpaolo con una progressione decisa;

- UniCredit che ha confermato il suo momento d'oro;

- Mediobanca con rialzi compresi tra l'1,7% e il 3%.

Il settore del lusso non è rimasto a guardare e ha mostrato muscoli d'acciaio. La domanda internazionale sostiene i titoli luxury, trasformandoli in un porto sicuro per chi cerca qualità e crescita. Moncler ha segnato un progresso dell'1,3% mentre Brunello Cucinelli è avanzato dell'1,9%.



Anche Campari ha brillato con un balzo del 3%. La fiducia degli operatori si è estesa ad altri giganti industriali. STMicroelectronics ha guadagnato l'1,3%, seguita da Stellantis con un +2% e Prysmian con l'1,2%.

La giornata però non è stata priva di ombre per alcuni pesi massimi del listino. Ferrari ha lasciato sul terreno lo 0,8% e anche Eni ha chiuso in ribasso dello 0,9%, muovendosi controcorrente rispetto al resto del mercato. Eppure, nonostante queste flessioni isolate, il quadro generale rimane improntato all'ottimismo. La crescita economica europea appare meno fragile del previsto e fornisce il supporto necessario per affrontare le incertezze globali. Il dinamismo di Milano suggerisce che la strada intrapresa sia quella corretta, con il comparto finanziario e quello delle eccellenze produttive che continuano a fare da traino per l'intero sistema.