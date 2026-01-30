Le Olimpiadi invernali 2026 e la febbre da ghiaccio: ecco quanto valgono davvero per l'Italia



Due italiani su tre identificano con precisione le sedi dei Giochi, mentre un ulteriore 9% è consapevole che l'Italia ospiterà la manifestazione, pur non ricordando l'esatta localizzazione geografica. La penetrazione del messaggio appare particolarmente solida in alcuni segmenti specifici della popolazione:

- 86% tra gli over 55;

- 84% tra gli uomini con più di 35 anni;

- 82% tra i residenti del Nord Ovest.

L'interesse del pubblico si traduce in una volontà di partecipazione mediatica estremamente alta, con il 71% dei cittadini pronto a seguire le gare. Un dato che premia gli investimenti pubblicitari, poiché il ricordo dei marchi associati alla manifestazione è in aumento. Chi conosce l'evento ricorda in media oltre tre aziende partner, portando la memorabilità complessiva dei brand al 70%. Per il mondo del business e del marketing, questo significa che il legame tra le Olimpiadi invernali 2026 e le realtà aziendali sta diventando sempre più organico e profondo.

Sotto il profilo emotivo, il clima che si respira è prevalentemente positivo.



Oltre la metà degli italiani accoglie l'appuntamento con favore: il 23% si dice contento, il 15% prova curiosità e il 14% esprime vero entusiasmo. Questa spinta emozionale trova terreno fertile soprattutto tra i giovani adulti: nella fascia tra i 25 e i 34 anni l'entusiasmo raddoppia quasi rispetto alla media nazionale, toccando il 24%. In questo segmento anche il disinteresse è ai minimi storici, fermandosi al 28% contro una media generale di indifferenza del 39%.

Nondimeno, il cammino verso Milano-Cortina non è privo di voci fuori dal coro. Una piccola minoranza, pari al 9% degli intervistati, manifesta sentimenti di irritazione o preoccupazione. Queste criticità si scontrano eppure con una corrente di ottimismo che sembra dominare il panorama nazionale. La capacità attrattiva dell'evento resta il pilastro su cui si poggia la strategia di comunicazione e di sviluppo economico per i prossimi mesi. La sfida per le istituzioni e le imprese sarà mantenere alta questa attenzione, trasformando la curiosità attuale in un supporto concreto e duraturo per l'intero sistema Italia.



