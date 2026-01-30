Eurozona: a dicembre tasso di disoccupazione al 6,2%. Italia al 5,6%



In questo scenario, le potenze economiche del continente marciano a velocità differenti, definendo una gerarchia chiara:

- Germania: 3,8%;

- Italia: 5,6%;

- UE: 5,9%;

- Area euro: 6,2%;

- Francia: 7,7%.

Spostando lo sguardo sul panorama nazionale, il tasso di disoccupazione Italia si attesta al 5,6%, un dato che a prima vista appare incoraggiante se confrontato con la media europea. Eppure, osservando i dettagli forniti da ISTAT, emerge un quadro più sfaccettato. Sebbene la base occupata totale conti oltre 24 milioni di persone, a dicembre si è registrato un leggero calo congiunturale delle unità lavorative. Questo fenomeno colpisce in modo particolare gli uomini e le fasce d'età centrali, tra i 25 e i 49 anni. La crescita della popolazione inattiva, salita al 33,7%, suggerisce che una fetta della forza lavoro stia temporaneamente uscendo dal radar della ricerca attiva, un segnale che i vertici aziendali devono monitorare con attenzione per evitare futuri squilibri nel reperimento di competenze specializzate.



Le strategie di assunzione sembrano riflettere una trasformazione profonda dei modelli contrattuali. L'occupazione dipendenti permanenti mostra una solidità strutturale con oltre 16,5 milioni di contratti stabili, segnando un incremento di 161 mila unità su base annua. Al contrario, i contratti a termine subiscono una brusca frenata, perdendo 245 mila posizioni in dodici mesi. Le aziende sembrano quindi orientate verso la fidelizzazione del capitale umano, preferendo investire in risorse a lungo termine per fronteggiare le sfide poste dall'automazione e dall'adozione di nuove tecnologie come l'AI. Anche il lavoro autonomo gode di una nuova giovinezza, con 5,2 milioni di professionisti che scelgono la flessibilità della partita iva, crescendo di 147 mila unità rispetto al 2024. Il capitolo dedicato alle nuove generazioni presenta luci e ombre.

A livello europeo la disoccupazione giovanile scende al 14,7%, ma in Italia il dato è in controtendenza e risale al 20,5%. Questo scollamento tra la domanda di profili innovativi e l'offerta formativa resta un nodo critico per la competitività del sistema paese.



Ciononostante, il numero di occupati tra i 15 e i 24 anni è in aumento, a dimostrazione che il turnover generazionale è comunque in atto.

La parità di genere nel mondo del lavoro resta un obiettivo ancora da consolidare pienamente. In ambito europeo le donne registrano un tasso di disoccupazione del 6,0%, leggermente superiore a quello maschile che si ferma al 5,8%.

Nel mercato italiano, paradossalmente, la crescita dell'occupazione nell'ultimo mese ha riguardato prevalentemente la componente femminile. Si tratta di un'evoluzione che potrebbe influenzare i settori dei servizi e dell'eCommerce, dove la diversità di visione è spesso un motore di crescita economica. I dati ISTAT dicembre 2025 confermano che la direzione intrapresa è quella di una stabilizzazione dell'impiego di qualità. Il quarto trimestre dell'anno si è concluso con un aumento degli occupati dello 0,3% rispetto al periodo precedente. Questo incremento è trainato soprattutto dagli over 50, una fascia d'età che continua a rappresentare la colonna vertebrale dell'esperienza industriale italiana.



Le imprese, pur muovendosi in un contesto di prudenza, non rinunciano a investire in contratti a tempo indeterminato, consolidando una struttura sociale che punta sulla continuità piuttosto che sulla precarietà.