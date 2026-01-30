Donald Trump e la nuova nomina alla Federal Reserve: perché Kevin Warsh mette in allerta i mercati





La figura di Kevin Warsh non è nuova agli ambienti finanziari, essendo stato in passato governatore della stessa banca centrale. Sebbene sia considerato meno estremo rispetto ad altri candidati, la sua visione sulla politica monetaria USA appare orientata a una maggiore cautela nell'uso degli stimoli. In Asia, le borse hanno reagito con un forte ribasso, portando l'indice MSCI Asia-Pacific a perdere gran parte dei progressi accumulati nell'ultimo trimestre. Questi sono i principali movimenti registrati:

- l'indice MSCI Asia-Pacific è sceso dell'1,3%;

- i futures sul Nasdaq hanno registrato una perdita dello 0,5%;

- l'indice S&P 500 ha visto i suoi futures contrarsi dello 0,4%;

- il greggio Brent è stato scambiato a 69,74 dollari;

- i futures sul DAX in Germania sono cresciuti dello 0,5%.

In Europa, il clima è rimasto sospeso tra timori e parziali recuperi. I listini come il FTSE di Londra hanno mostrato segni di tenuta, eppure la pressione sulle materie prime resta alta. Il petrolio Brent ha risentito pesantemente delle nuove direttive geopolitiche.



Donald Trump ha infatti firmato un ordine esecutivo che introduce dazi sui beni legati ai paesi che riforniscono di greggio Cuba: la misura mira a colpire le forniture energetiche attraverso canali non autorizzati. Nondimeno, si ipotizzano possibili dialoghi con l'Iran, una variabile che potrebbe influenzare anche i flussi del eCommerce globale legati all'energia. A Washington, intanto, la politica si è ritrovata al Kennedy Center per la prima del documentario su Melania Trump. L'evento ha visto la partecipazione obbligata dei membri del gabinetto, quasi a voler sottolineare l'unità del governo in un momento in cui la nomina alla Federal Reserve ridisegna gli equilibri del potere finanziario. Il mercato attende ora di capire se questa transizione favorirà una crescita costante o se la prudenza di Kevin Warsh limiterà la liquidità disponibile per le imprese. La stabilità del sistema finanziario e l'andamento dei mercati finanziari globali dipendono ora dalle conferme ufficiali che arriveranno dal Presidente degli Stati Uniti.