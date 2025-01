ll Greenhushing: un nuovo rischio per le imprese se non comunicano efficacemente





Un recente report, il Transparency Index 2024, rivela una preoccupante tendenza: quasi il 60% delle principali aziende statunitensi e britanniche "silenzia" pubblicamente i propri impegni ESG. Questo fenomeno, definito greenhushing, vede le imprese evitare di comunicare i propri progressi in materia di sostenibilità per paura di accuse di greenwashing. Il timore è comprensibile: un maggiore controllo da parte delle autorità e una crescente attenzione da parte dei consumatori aumentano il rischio di sanzioni e danni reputazionali in caso di informazioni false o incomplete.