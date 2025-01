Vodafone trionfa: la classifica Altroconsumo delle migliori reti mobili in Italia gennaio 2025

632 punti), seguite da WindTre (30.984 punti) e iliad (25.755 punti). Questa graduatoria si mantiene costante sia per la rete 4G che per la rete 5G. L’indagine Altroconsumo ha analizzato diversi parametri chiave per valutare la qualità della connessione mobile. Tra questi, la velocità di download e upload, misurando il tempo necessario per scaricare e inviare file di dimensioni prefissate. È stata inoltre valutata la qualità generale della navigazione, verificando l'apertura di diverse pagine web, e la qualità dello streaming video, analizzando tempi di caricamento, interruzioni e buffering.

Velocità: Vodafone in testa, ma miglioramenti generali

Vodafone si distingue per la sua velocità di download, raggiungendo 71 Mbps in 4G (+13% rispetto al 2023) e 221 Mbps in 5G (+21% rispetto al 2023). Questi dati superano la media nazionale rispettivamente di 52 Mbps e 139 Mbps.

Anche TIM mostra un miglioramento significativo nel 4G (+20%), mentre WindTre registra un notevole incremento delle prestazioni in 5G (+39%).

Navigazione e streaming: Un'analisi dettagliata

Oltre alla velocità, l'indagine ha analizzato la qualità della navigazione web, misurando la percentuale di successo nell'apertura dei siti più popolari, e la qualità dello streaming video, valutando tempi di caricamento e buffering.

Le performance regionali e nelle principali città

Altroconsumo ha anche mappato la qualità della rete a livello regionale e nelle principali città italiane. Sebbene i dati per alcune regioni meno popolose siano limitati, Vodafone si conferma generalmente in testa alla classifica in tutte le aree geografiche, con occasionali sorpassi da parte di TIM (Liguria e Friuli-Venezia Giulia) e Fastweb (Sicilia).

Nelle otto principali città italiane, la classifica presenta alcune variazioni, ma Vodafone mantiene la posizione di leader in molte città, come Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze. Solo a Genova TIM prevale. La maggior parte dei test (75%) è stata effettuata in 4G, mentre la quota di test in 5G è aumentata significativamente, superando il 23% (con un incremento di oltre 6 punti percentuali rispetto all'anno precedente). Le connessioni 3G e 2G rappresentano una piccola percentuale dei test effettuati.