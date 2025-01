Tesla vola: azioni in rialzo grazie a nuove strategie

Anche concorrenti come la cinese BYD, BMW e Volkswagen hanno lanciato modelli più economici per conquistare quote di mercato.

Il valore di mercato di Tesla è aumentato significativamente con l'elezione del presidente Donald Trump, un alleato stretto di Elon Musk. Gli investitori puntano su una maggiore flessibilità normativa da parte della nuova amministrazione riguardo ai sistemi di guida autonoma che Tesla sta sviluppando.

Il software di assistenza alla guida avanzata di Tesla, il FSD, sarà testato senza supervisione in altri stati, tra cui la California, nel corso dell'anno, ha annunciato Musk. Tuttavia, non ha fornito nuovi dettagli sui suoi piani per veicoli economici o servizi di guida autonoma a pagamento. La guida autonoma rimane fondamentale per giustificare la valutazione elevata di Tesla, con una scommessa a lungo termine sui profitti derivanti dal software e dall'autonomia.

Musk aveva previsto alla fine dello scorso anno una crescita delle vendite di veicoli del 20-30% nel 2025, una previsione che Tesla non ha ribadito nei suoi risultati. Alcuni analisti hanno considerato questa mancanza di riconferma una delusione.