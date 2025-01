Synergie Group investe in Italia: un piano di espansione ambizioso

L'azienda si aspetta di facilitare l'occupazione di circa 45.000 persone entro il 2029, rispetto alle 26.000 del 2024. Il fatturato previsto? Oltre 1,5 miliardi di euro. “L’Italia è già oggi il nostro secondo mercato e assume una centralità strategica per la crescita di tutto il Gruppo,” ha dichiarato Victorien Vaney, Presidente e CEO di Synergie.

Innovazione e inclusione: le strategie chiave di Synergie

Synergie investirà in modo importante sull’AI generativa per ottimizzare i processi di recruiting. Gli algoritmi avanzati supporteranno i recruiter nella selezione dei candidati, permettendo loro di concentrarsi sulle qualità personali e sul matching con le esigenze delle aziende. L'azienda punta inoltre a migliorare i servizi di Global Cross Sourcing, un programma internazionale per reclutare professionisti altamente specializzati in tutti i 15 Paesi in cui opera il Gruppo.

Nel primo trimestre del 2025 verrà lanciata anche la nuova divisione Synergie Executive, specializzata nell'head hunting di profili dirigenziali. L'impegno di Synergie per l'inclusione sociale è fondamentale. Il Gruppo proseguirà con iniziative come il Progetto Tilde 2024, dedicato al reinserimento lavorativo delle donne con figli, e “Attiviamoci per la parità”, mirato a promuovere l'uguaglianza di genere. Inoltre, sono previsti recruiting day dedicati alle persone diversamente abili e un rafforzamento del progetto “Nel cuore della Rete” contro il cyberbullismo, che ha già coinvolto oltre 5.000 studenti negli ultimi tre anni. L’Amministratore Delegato per l’Italia, Marco Valsecchi, ha aggiunto: “L’Italia è oggi un Paese che ha necessità di un raccordo maggiore fra i giovani e le imprese.



Questo è esattamente il nostro obiettivo, che concretizzeremo con nuovi servizi AI-based e nuove iniziative per dare anche una rilevanza sociale all’agire come agenzia per il lavoro.” Synergie, dunque, si prepara a un futuro di crescita in Italia, investendo sia nell'espansione territoriale che nell'innovazione tecnologica e nell'inclusione sociale. Il piano strategico ambizioso prevede un significativo aumento dell'occupazione sia direttamente in Synergie, sia attraverso le aziende clienti. La strategia si concentra su un miglioramento continuo dei servizi, grazie all’integrazione dell’AI e a un approccio attento alle esigenze del mercato e alle sfide sociali del paese.