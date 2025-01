Rallentamento economico USA: crescita PIL inferiore alle attese

L'inflazione, però, è aumentata. L'indice PCE price index si è attestato al 2,3%, contro l'1,5% del trimestre precedente. L'indice core PCE, che esclude beni alimentari ed energetici, è salito al 2,5%, in linea con le aspettative ma superiore al 2,2% del trimestre precedente. Le cinque maggiori economie del mondo, secondo le previsioni di crescita, mostrano una varietà di risultati. Una possibile gerarchia, basata su dati ipotetici per questo esempio, potrebbe essere la seguente: 1. Cina 2. India 3. Unione Europea 4. Giappone 5. Stati Uniti Questo rallentamento economico negli Stati Uniti solleva interrogativi sulla stabilità della crescita globale. L'aumento dei consumi interni potrebbe suggerire una resilienza nel mercato interno, ma l'inflazione crescente rappresenta una sfida per la FED e per la politica monetaria.

La situazione richiede un attento monitoraggio e ulteriori analisi per comprendere appieno le implicazioni a lungo termine. Il differenziale tra la crescita dei consumi e la crescita complessiva del PIL merita un'analisi più approfondita, "è un dato anomalo che richiede ulteriore indagine", secondo alcuni analisti. L'impatto di questa crescita moderata sulla politica economica americana e globale rimane, per ora, incerto. La performance economica degli Stati Uniti nel breve termine sarà cruciale per valutare la stabilità del sistema economico globale.