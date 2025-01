PNRR: un "tesoretto" per i progetti in ritardo richiesto all'Europa

Si tratterebbe di una nuova milestone inserita nel cronoprogramma del Pnrr. Il Ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ha assicurato l'impegno del Governo a non "rinunciare neppure a un centesimo" dei 194,4 miliardi previsti. Il Governo non intende richiedere proroghe generali, ma valutare modifiche mirate per i progetti a rischio di non rispettare la scadenza. "Noi non chiediamo proroghe", ha affermato Foti, "perché è evidente che avevamo assunto degli impegni e dobbiamo essere coerenti". Si valuterà caso per caso la fattibilità dei progetti e, se necessario, si proporranno modifiche al Parlamento entro aprile. Le risorse non utilizzate finanzieranno nuovi progetti coerenti con gli obiettivi del Recovery Plan. Questo meccanismo, già adottato in Spagna, riguarderà interventi specifici su progetti in ritardo.

Ad esempio, nel settore ferroviario, i lotti più lenti cederanno i fondi del Pnrr a quelli più avanzati, che a loro volta cederanno fondi nazionali alle tratte in difficoltà. I lavori proseguiranno, ma alcuni nuovi binari arriveranno dopo il 2026. Tra i progetti potenzialmente interessati ci sono i nuovi alloggi pubblici del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare). I ritardi accumulati da alcuni Comuni potrebbero portare a una riduzione dello stanziamento iniziale, con circa 700-800 milioni dei 2,8 miliardi complessivi destinati al "tesoretto" del Pnrr. Matteo Salvini ipotizza di utilizzare questi fondi per il Piano Casa e il potenziamento della rete idrica. Ulteriori risorse potrebbero confluire nel fondo nelle prossime settimane, replicando il modello adottato con la revisione del 2023. Con l'introduzione della missione RepowerEU, era stato creato un meccanismo flessibile per il finanziamento degli autobus elettrici (100 milioni) e l'efficientamento energetico.

Il Governo lavora quindi a una soluzione per massimizzare l'impatto del Pnrr, garantendo l'utilizzo completo delle risorse e l'accelerazione dei progetti strategici per il Paese.