Moda sostenibile: Certilogo svela la verità dietro l'autenticazione con la Camera della moda

Ward, impersonando un consumatore attento, indaga sulla composizione e sull’autenticità di una giacca vintage. L'obiettivo è mostrare come l'autenticazione, resa possibile da tecnologie come quelle di Certilogo, garantisca trasparenza e contribuisca a un'economia più circolare. “L'impatto negativo del mercato della contraffazione è pericoloso non solo per le nostre risorse naturali, ma anche per la salute delle persone”, afferma Ward. “Proteggere queste dimensioni - umana ed extraumana - è in linea con la missione di WRÅD di sfidare lo status quo nell'industria della moda e del tessile”. Michele Casucci, Fondatore e General Manager di Certilogo, sottolinea l'importanza della collaborazione con Ward: “Il suo impegno per la sostenibilità… lo rende il partner ideale per sensibilizzare sull'importanza dell'autenticazione dei prodotti”.



Secondo Casucci, scegliendo marchi con tecnologie di autenticazione sicure, i consumatori possono contribuire a un'evoluzione sostenibile del settore moda. La campagna evidenzia la crescente richiesta di trasparenza e tracciabilità nel settore del lusso. L'autenticazione, infatti, non è solo una questione di tutela del marchio, ma anche di sicurezza per i consumatori e di rispetto per l'ambiente. Il video è disponibile su https://youtu.Be/qi8k2NOX55Y. Certilogo, leader nelle soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'autenticazione digitale sicura, continua a investire nell'innovazione per promuovere una moda più responsabile e sostenibile. Attraverso la collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana, Certilogo si impegna a costruire fiducia tra i marchi e i consumatori. Il progetto rafforza il ruolo fondamentale dell'autenticazione per la creazione di un'industria della moda più trasparente e responsabile.