Meta: utili in crescita, ma futuro incerto per la pubblicità

Questo rallentamento nel settore pubblicitario, da cui Meta ricava la maggior parte dei suoi profitti, solleva interrogativi sul futuro dell'azienda. I ricavi pubblicitari sono cruciali per finanziare gli investimenti di Meta in due settori chiave: l'intelligenza artificiale (AI) e il metaverso. L'azienda sta puntando molto su tecnologie innovative, come occhiali intelligenti e sistemi di realtà aumentata, per costruire il suo metaverso. Allo stesso tempo, Meta investe massicciamente nell'AI per migliorare le sue piattaforme e offrire nuove esperienze agli utenti. Ma se il settore pubblicitario continua a rallentare, Meta potrebbe avere difficoltà a sostenere questi investimenti ambiziosi. Per esempio, lo sviluppo di AI sempre più sofisticate richiede ingenti risorse, sia in termini di personale qualificato che di infrastrutture tecnologiche.

Anche la creazione di un metaverso immersivo e coinvolgente comporta costi elevati. Gli ottimi risultati del quarto trimestre del 2024 dimostrano la solidità attuale di Meta. L'utile netto di 20,84 miliardi di dollari e l'EPS di 8,02 dollari superano le aspettative degli analisti. Il fatturato di 48,39 miliardi di dollari conferma la capacità di Meta di generare ricavi. Eppure, le previsioni per il primo trimestre 2025 gettano un'ombra sul futuro. Il rallentamento degli investimenti pubblicitari potrebbe mettere a rischio gli ambiziosi progetti di Meta nel campo dell'AI e del metaverso. "Continuiamo a investire nell'AI e nel metaverso, ma dobbiamo anche essere realistici riguardo al contesto economico attuale", potrebbe aver dichiarato un dirigente di Meta in un'ipotetica conferenza stampa.