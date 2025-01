Mercati asiatici in rialzo, dollaro stabile, yen si rafforza

L'indice di riferimento delle azioni australiane ha toccato un nuovo massimo storico.

La FED mantiene i tassi stabili, incertezza sulle politiche di Trump

La banca centrale statunitense ha mantenuto i tassi stabili durante la notte, come ampiamente previsto, con il presidente della FED, Jerome Powell, che ha affermato che non ci sarebbe stata fretta di tagliarli di nuovo. Le politiche del presidente Donald Trump rimangono un rischio per le prospettive politiche della FED e sabato è probabile che vengano imposti nuovi dazi doganali su Canada, Messico e forse anche Cina. "Powell non era disposto a soffermarsi sul potenziale impatto economico e sulla risposta della politica monetaria a dazi, immigrazione e cambiamenti normativi, ma chiaramente le code della distribuzione del rischio relative a questi fattori sono lunghe e pesanti", ha affermato Elliot Clark, responsabile dell'economia internazionale di Westpac.

"Powell ha chiarito nella conferenza stampa, tuttavia, che, pur essendo forte, l'economia non è surriscaldata".

Risultati contrastanti per i colossi tech, mercati statunitensi in leggero calo

A Wall Street, i rapporti sugli utili dopo la chiusura da parte dei membri dei colossi tecnologici Magnificent Seven sono stati contrastanti. Microsoft ha superato le stime di fatturato trimestrali, mentre il margine di profitto del quarto trimestre di Tesla ha mancato le aspettative. Meta ha previsto entrate del primo trimestre inferiori alle stime di mercato. Apple ha riportato i risultati più tardi giovedì. I risultati hanno fatto ben poco per alimentare il dibattito sulla potenziale minaccia della startup cinese DeepSeek al dominio statunitense nell'intelligenza artificiale (AI) e sulla grande spesa che ne è alla base: domande che hanno innescato un crollo delle azioni tecnologiche globali lunedì.

Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso in leggero ribasso mercoledì e il settore tecnologico è stato il principale freno per l'S&P 500, con l'indice di riferimento scivolato dello 0,5%. Tuttavia, l'umore sembra essere migliorato con i futures che puntano a un rialzo dello 0,3% alle 06:56 GMT. L'indice di riferimento delle azioni australiane ha chiuso in rialzo dello 0,6%, mentre il Nikkei giapponese ha chiuso in rialzo dello 0,3% dopo aver superato una debolezza iniziale. La maggior parte degli altri principali mercati è rimasta chiusa per le festività, tra cui Hong Kong e la Cina continentale.

Valute: dollaro stabile, euro in calo, yen in rialzo

La valuta statunitense è rimasta complessivamente stabile rispetto alle principali valute a 107,92 sull'indice del dollaro, dopo aver chiuso mercoledì in pareggio.



L'euro ha perso lo 0,1% a 1,0414 dollari in vista della decisione di politica della Banca Centrale Europea (BCE) più tardi nella giornata, con gli operatori quasi certi di un taglio dei tassi di un quarto di punto e alla ricerca di indizi per giustificare la visione del mercato di un massimo di tre ulteriori riduzioni quest'anno. La sterlina era stabile a 1,2440 dollari. Lo yen, tuttavia, si è rafforzato di circa lo 0,5% a 154,43 per dollaro, con il vicegovernatore della Banca del Giappone, Ryozo Himino, che ha affermato in un discorso che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse se l'economia e i prezzi si muoveranno in linea con le sue previsioni. Gli operatori attualmente prevedono un altro aumento di un quarto di punto quest'anno, potenzialmente già a luglio.

Prezzi del petrolio in leggero rialzo dopo il calo

I prezzi del petrolio hanno registrato un leggero rialzo, recuperando un po' di compostezza dopo che il greggio statunitense ha chiuso al livello più basso di quest'anno durante la notte, con l'attenzione a breve termine sui possibili dazi di Trump su Canada e Messico, i due maggiori fornitori di greggio agli Stati Uniti.



I futures sul greggio statunitense sono aumentati dello 0,2% a 72,73 dollari al barile. I futures sul greggio Brent hanno aggiunto lo 0,1% a 76,64 dollari al barile.