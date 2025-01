Fiducia delle imprese italiane in calo: allarme energia secondo Confindustria

L'aumento dei prezzi dell'energia desta preoccupazione, soprattutto per l'industria. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha espresso forti preoccupazioni durante l'assemblea della Federazione Gomma Plastica a Milano. “Siamo molto penalizzati a livello di prezzi rispetto a Spagna, Francia e Germania, così non è possibile rimanere competitivi”, ha dichiarato Orsini.

La proposta di Orsini: energia nucleare e un prezzo europeo.

Orsini ha proposto diverse soluzioni. Tra queste, "accelerare il ritorno della produzione da nucleare nel nostro paese", anche "riattivando i siti esistenti delle centrali nucleari, impiantando le nuove tecnologie". Inoltre, ha sottolineato la necessità di "sdoppiare il costo dell’energia elettrica da quello del gas, e in generale serve bloccare la speculazione".

Infine, ha suggerito che l'Europa "deve pensare di avere un prezzo europeo dell’energia e una difesa europea".

L'Italia ha bisogno di una strategia industriale a lungo termine.

Secondo Orsini, l'Italia necessita di una "politica industriale da qui a tre anni, con una visione a dieci". Questa politica dovrebbe proteggere le filiere produttive di successo, aiutare le imprese in difficoltà a convertirsi ad altri settori e puntare su nuovi mercati internazionali, come quello del Mercosur. La situazione rimane complessa e richiede una risposta strategica a lungo termine per garantire la competitività del sistema produttivo italiano. L'indice RTT di Confindustria evidenzia una situazione di incertezza per le imprese italiane. L'aumento dei costi energetici penalizza la competitività, soprattutto nel settore industriale.

Per Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, la soluzione passa attraverso una politica energetica più integrata a livello europeo e una strategia industriale nazionale a lungo termine, che guardi anche alla rivalutazione dell'energia nucleare e all'apertura di nuovi mercati.