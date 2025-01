Fed mantiene i tassi: un'attesa carica di incertezze sul futuro prossimo

Il presidente Jerome Powell ha affermato che l'economia americana è "pronta per ulteriori progressi in materia di inflazione". La FED monitora attentamente l'inflazione PCE (Personal Consumption Expenditure) core, che a novembre 2024 era al 2,8%. Le previsioni indicano un calo al 2,4% o inferiore entro marzo 2025, a condizione che l'aumento dei prezzi del primo trimestre 2024 non si ripeta. Un punto cruciale riguarda il livello a cui la FED manterrà i tassi una volta raggiunto l'obiettivo di inflazione del 2%. Questo dipende dal cosiddetto tasso di interesse neutrale, ovvero il tasso che garantisce una crescita economica equilibrata a lungo termine. Powell ha ammesso che questo tasso è probabilmente inferiore all'attuale, ma ha riconosciuto l'incertezza delle stime. Attualmente, il mercato del lavoro non spinge per tagli drastici.

Il tasso di disoccupazione (media trimestrale) si è stabilizzato intorno al 4,15%, attenuando i timori di un deterioramento. Questo dato, in netto contrasto con l'aumento del tasso di disoccupazione registrato tra agosto 2023 e agosto 2024 (dal 3,6% al 4,2%, innescando l'indicatore di recessione "Sahm rule"), ha portato la FED a descrivere le condizioni del mercato del lavoro come "solide", eliminando il precedente riferimento a condizioni "attenuate". L'incertezza politica, e in particolare la possibilità di nuovi dazi, incide sulla strategia della FED. Le parole di Powell, "la gamma di possibilità è molto, molto ampia", sottolineano questa situazione. La riunione di gennaio non ha portato novità sostanziali. Le proiezioni del FOMC (Federal Open Market Committee) sono rimaste invariate e la conferenza stampa di Powell è stata piuttosto scarna.

Di conseguenza, i mercati hanno reagito poco: il rendimento del Treasury USA a 2 anni è aumentato di soli 2 punti base. La probabilità di un taglio dei tassi a marzo è scesa dal 30% al 20%. Il mercato si aspetta tassi nel range 3,75%-4,00% a fine 2025. Le previsioni di alcuni analisti prevedono un numero maggiore di tagli rispetto alle aspettative di mercato, con tassi a fine 2025 tra 3,25%-3,50% (quattro tagli contro i due previsti dal mercato). Si ipotizza un ulteriore calo al 2,25%-2,50% all'inizio del 2027, mentre il mercato prevede un mantenimento dei tassi all'attuale livello. Secondo queste previsioni, i tassi attuali sono ancora restrittivi, e ciò potrebbe portare a un rallentamento della crescita del PIL e del mercato del lavoro nei prossimi anni.