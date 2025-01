Eurozona: a dicembre tasso di disoccupazione al 6,3%. In Italia al 6,2%





Secondo quanto comunicato da Eurostat, a dicembre 2024 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona si è attestato al 6,3%, in aumento rispetto al 6,2% di novembre 2024 e in calo rispetto al 6,5% di dicembre 2023. Il tasso di disoccupazione dell'UE era del 5,9% a dicembre 2024, in aumento rispetto al 5,8% di novembre 2024 e in calo rispetto al 6,0% di dicembre 2023. Eurostat stima che a dicembre 2024 nell'UE fossero disoccupati 12,978 milioni di persone, di cui 10,830 milioni nella zona euro.



Rispetto al mese precedente la disoccupazione è aumentata di 94 mila unità nell'UE e di 96 mila nella zona euro.