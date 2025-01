Disoccupazione a dicembre: un'impennata inaspettata





A dicembre 2024, il tasso di disoccupazione in Italia è aumentato, raggiungendo il 6,2%, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Questo dato, secondo le stime Istat, evidenzia un aumento di 88.000 persone in cerca di lavoro, pari a un +5,8%. L'incremento riguarda uomini, donne e tutte le fasce d'età, tranne quella dei 15-24enni. Il dato sulla disoccupazione giovanile, invece, mostra una leggera diminuzione, attestandosi al 19,4% (-0,1 punti). Simultaneamente, il tasso di inattività è sceso allo 0,2%, raggiungendo il 33,5%. Questo calo di 58.000 inattivi (-0,5%) interessa entrambi i generi e la fascia d'età 25-49 anni, mentre risulta in aumento nelle altre classi d'età.