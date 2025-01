Borse europee in lieve rialzo: BCE taglia i tassi

Il gruppo italo-francese di semiconduttori ha pubblicato risultati trimestrali in linea con le aspettative, ma con utili e ricavi in calo. Le stime per il primo trimestre e la mancanza di una guidance per il 2025 hanno deluso gli investitori. Anche i titoli bancari hanno registrato un calo. Altri mercati europei hanno mostrato una maggiore forza: Amsterdam (+1,55%), Madrid (+1,2%) e Londra (+1,07%) hanno chiuso in netto rialzo. Parigi (+0,88%) ha recuperato terreno dopo la debolezza della giornata precedente, mentre Francoforte ha registrato un apprezzamento dello 0,57%, nonostante la delusione per i risultati di Deutsche Bank (-1,92%), che ha riportato un calo degli utili nel quarto trimestre superiore alle previsioni, attribuito a costi per controversie legali. A Wall Street, dopo un avvio cauto, gli scambi sono stati contrastanti.

Il Nasdaq (-0,08%) è stato penalizzato dal calo di Nvidia (-3,94%) e da una forte flessione di Microsoft (-6,23%), a causa di una crescita dei servizi cloud inferiore alle aspettative, sebbene la trimestrale sia stata complessivamente positiva. I risultati trimestrali hanno influenzato anche i corsi di Tesla (+1,38%) e Meta (+1,7%), in attesa dei risultati di Apple (-0,53%). American Airlines ha perso il 2,22% a seguito del tragico incidente aereo di ieri. Il taglio dei tassi da parte della BCE ha ulteriormente ampliato il divario con i tassi statunitensi. La BCE ha abbassato i tassi per la quinta volta, portandoli al 2,75% contro il 4,25% degli Stati Uniti. Questa divergenza riflette le diverse condizioni economiche e l'andamento dell'inflazione nelle due regioni. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato: “L'economia è in stagnazione nel quarto trimestre, e resterà debole nel breve termine.



La manifattura è in contrazione, i servizi si espandono, ma la fiducia dei consumatori si deteriora e la spesa delle famiglie non sale”. Nonostante ciò, ha aggiunto che “le condizioni per la ripresa restano” e che “in questo momento è prematuro dire dove il calo dei tassi d'interesse dovrà fermarsi”. I dati sulla crescita della zona euro, pubblicati questa mattina, confermano questa valutazione. L'Italia ha registrato una crescita nulla nel quarto trimestre, per il secondo trimestre consecutivo, mentre l'economia della zona euro è rimasta stagnante, con la Germania in contrazione dello 0,2%. Negli Stati Uniti, l'economia sembra rallentare, ma la crescita resta robusta, con un PIL in aumento del 2,3% nel quarto trimestre. L'oro ha raggiunto un nuovo record storico, con una crescita superiore all'1% e un prezzo di 2797,35 dollari l'oncia. Anche il petrolio ha registrato un apprezzamento, con i future del Brent e del WTI in rialzo di quasi un punto percentuale, a 76,28 e 73,33 dollari al barile rispettivamente.



L'euro-dollaro è rimasto sostanzialmente invariato, sopra 1,04. Sul Ftse Mib, tra i maggiori rialzi si segnalano Iveco (+1,62%), Campari (+1,58%) e Prysmian (+1,56%). Il settore automobilistico si è distinto con Stellantis (+1,42%). Le utility hanno registrato buoni risultati, con Italgas (+1,49%), Hera (+1,43%) ed Enel (+1,38%). Generali è salita dell'1,13% dopo la presentazione del suo nuovo piano. Brembo (+6,86%) ha registrato un forte rialzo grazie ai risultati trimestrali positivi. Tra le grandi aziende in ribasso, ma molto lontane dal calo di STM, figurano le banche: Bper (-1,37%), Pop di Sondrio (-1%), Intesa (-0,76%), Unicredit (-0,08%) e Monte Paschi (-0,13%).



Lo spread è rimasto stabile a 108 punti base, mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono diminuiti.