Bce taglia i tassi: un taglio atteso di 25 punti base, buona notizia per i mutui

La crescita salariale, però, si sta moderando come previsto. La riduzione dei tassi dovrebbe rendere meno costosi i nuovi prestiti per imprese e famiglie. Tuttavia, le condizioni di finanziamento rimangono rigide a causa della politica monetaria ancora restrittiva e l'impatto dei rialzi passati. Alcuni prestiti in scadenza vengono rinnovati a tassi più alti. Nonostante le difficoltà economiche attuali, la BCE si aspetta una crescita della domanda sostenuta dall'aumento dei redditi reali e dal graduale effetto della politica monetaria. Il Consiglio direttivo della BCE è impegnato a mantenere l’inflazione al 2% nel medio termine. L’approccio sarà basato sui dati e le decisioni sui tassi di interesse saranno prese di volta in volta, valutando le prospettive di inflazione, i nuovi dati economici e finanziari, la dinamica dell’inflazione di fondo e l'intensità della trasmissione della politica monetaria.

Il Programma di acquisto di attività (PAA) e il Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP) stanno subendo una riduzione graduale. L’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Il 18 dicembre scorso si è conclusa la fase di normalizzazione del bilancio, con il rimborso dei restanti importi ricevuti dalle banche. La Presidente Christine Lagarde terrà una conferenza stampa per approfondire l'argomento. La BCE ha dunque operato un taglio dei tassi di interesse, giudicando il processo disinflazionistico in atto, ma mantenendo una certa prudenza in considerazione del persistere di un'inflazione interna elevata e della rigidità del mercato creditizio. L'orientamento futuro della politica monetaria resterà flessibile e dipendente dai dati economici.