BCE taglia i tassi: un passo verso la ripresa?





La Banca Centrale Europea (BCE) ha tagliato oggi i tassi di interesse di 25 punti base, come ampiamente previsto. Il deposit rate è ora al 2,75%, il main refinancing rate al 2,90% e il marginal lending facility rate al 3,15%. Questa decisione, presa all'unanimità dal Consiglio direttivo, segna un ulteriore passo nel percorso di allentamento monetario iniziato a giugno dello scorso anno. In totale, la BCE ha ridotto i tassi di riferimento di 125 punti base. La decisione si basa sulla crescente fiducia della BCE nel processo di disinflazione. "Il processo di disinflazione è pienamente 'on track'," ha affermato la presidente Christine Lagarde.