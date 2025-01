BCE taglia ancora i tassi: Lagarde non è positiva sul quadro economico

La produzione industriale è in calo, mentre il settore dei servizi mostra una crescita debole. La fiducia dei consumatori è bassa e le spese delle famiglie rimangono contenute. Nonostante ciò, Lagarde si mantiene ottimista, affermando che "le condizioni per la ripresa restano". L'inflazione, pur rallentando, rimane un problema. "L'inflazione fluttuerà attorno ai livelli attuali nel prossimo periodo," ha spiegato Lagarde, con le aspettative di lungo periodo ancorate al 2%. Secondo la BCE, il processo disinflazionistico è in corso, ma diversi fattori potrebbero influenzare la sua traiettoria, tra cui salari, profitti e tensioni geopolitiche. Le tensioni commerciali internazionali rappresentano un ulteriore rischio, potenzialmente in grado di rallentare la discesa dei prezzi.

Le sfide per la ripresa

La BCE riconosce che diversi fattori ostacolano la ripresa economica.

Le tensioni commerciali globali rappresentano un serio pericolo per la crescita. Inoltre, le condizioni di finanziamento rimangono rigide a causa della politica monetaria restrittiva adottata in precedenza. L'aumento dei redditi reali e il graduale venir meno degli effetti della politica monetaria restrittiva potrebbero favorire la crescita della domanda, ma questa prospettiva rimane incerta. Lagarde ha sottolineato che l'aumento dei rendimenti obbligazionari è un fenomeno globale, influenzato anche dagli Stati Uniti. La BCE mantiene un atteggiamento prudente, senza fornire indicazioni precise sulle prossime mosse in materia di tassi di interesse. Il dibattito su un eventuale taglio dei tassi sotto il livello neutrale è stato definito prematuro. La decisione riguardo al ritmo e all'ampiezza dei futuri tagli dipenderà dai dati economici futuri. Infine, riguardo ai crypto asset, Lagarde ha espresso scetticismo riguardo alla loro inclusione nelle riserve delle banche centrali dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di liquidità, sicurezza e protezione da attività illegali.

La BCE, dunque, prosegue nel suo percorso di allentamento monetario, ma l'incertezza sulla ripresa economica europea rimane elevata. Il futuro dipenderà dall'evoluzione di diversi fattori, tra cui l'andamento dell'inflazione, le tensioni geopolitiche e la fiducia dei consumatori. La strada verso una ripresa economica stabile e duratura appare ancora lunga e tortuosa.