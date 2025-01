BBVA: un 2024 da record, oltre i 10 Miliardi di utile

La solida performance è stata trainata da una crescita significativa del reddito netto da interessi (+13%, a 25,27 miliardi di euro) e delle commissioni nette (+31%, a 7,99 miliardi di euro), quest'ultime grazie soprattutto ai sistemi di pagamento e alla gestione patrimoniale. Il contributo della Turchia è stato particolarmente rilevante. I ricavi principali dell’attività bancaria sono aumentati del 16,7%, raggiungendo i 33,26 miliardi di euro. BBVA ha inoltre raggiunto l'obiettivo di mobilitare 300 miliardi di euro per attività sostenibili con un anno di anticipo rispetto al previsto, investendo 99 miliardi di euro nel 2024. Questo impegno ha avuto un impatto positivo sulla società: 160.000 famiglie hanno potuto acquistare una casa, 715.000 PMI e lavoratori autonomi hanno ricevuto nuovi prestiti e 70.000 grandi aziende hanno avuto accesso ai finanziamenti. Inoltre, sono stati stanziati 22 miliardi di euro per finanziare progetti di impatto sociale, come la costruzione di ospedali e scuole.

Distribuzione degli utili e nuove priorità strategiche

BBVA proporrà un dividendo in contanti di €0,70 per azione (contro €0,55 del 2023), con un aumento del 27%. Inoltre, è previsto un nuovo programma di riacquisto di azioni per 993 milioni di euro. In totale, BBVA distribuirà agli azionisti 5,03 miliardi di euro, pari a €0,87 per azione e un payout del 50%. Per il periodo 2025-2029, BBVA ha definito nuove priorità strategiche, tra cui una maggiore attenzione all'impatto positivo sulla vita dei clienti, la crescita a lungo termine, la promozione della sostenibilità e la massimizzazione del potenziale dell'AI e dell'innovazione.

Performance per Area Geografica

* Spagna: Utile di 3,78 miliardi di euro (+39%), con crescita del reddito netto da interessi (+15%) e delle commissioni nette (+8%).

* Messico: Utile netto attribuibile record di 5,45 miliardi di euro (+6%), crescita dei prestiti (+16%) e dei fondi dei clienti (+12%).

* Turchia: Utile netto attribuibile di 611 milioni di euro (+16% in euro correnti), nonostante la pressione sul reddito netto da interessi, compensata dalla crescita delle commissioni e del reddito netto da trading (NTI).

* Sud America: Utile netto attribuibile di 635 milioni di euro (+17%), con una crescita notevole dell'attività di prestito (+17%). Il Perù ha registrato un utile di 227 milioni di euro, l'Argentina 182 milioni di euro e la Colombia 90 milioni di euro.

Il CEO Carlos Torres Vila ha commentato: “Grazie a una solida attività e alle nostre principali franchise, soprattutto in Spagna e Messico, abbiamo superato i 10 miliardi di euro di profitti. Amplifichiamo così l'impatto positivo di BBVA sulla società.



Affrontiamo il 2025 con ottimismo, prevedendo un anno di crescita dell'attività e di elevati livelli di redditività.” La combinazione di crescita e redditività ha posizionato ancora una volta BBVA in una posizione unica tra le banche europee. Il rapporto CET1 fully-loaded si attesta al 12,88%, ben al di sopra dell'obiettivo dell'11,5-12%.