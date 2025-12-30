La mossa di Meta: acquisisce Manus per dominare gli investimenti strategici AI



Si parla infatti di una valutazione per l'azienda di Singapore compresa tra i 2 e i 3 miliardi di dollari.

Manus è emersa rapidamente sulla scena globale all'inizio di quest'anno, guadagnando notorietà sui social media. Era stata definita la "prossima DeepSeek" della Cina, un'etichetta che ne sottolineava l'enorme potenziale tecnologico. La startup è diventata virale dopo aver presentato quello che affermava essere il primo agente di AI generale al mondo. Questa tecnologia si distingue per la sua capacità di prendere decisioni in autonomia e di eseguire compiti complessi. Essa richiede inoltre un prompting

- notevolmente inferiore rispetto ai chatbot AI tradizionali, un fattore che la rende estremamente interessante per le applicazioni aziendali B2B.

L'azienda sostiene che le performance del suo agente AI superino quelle del rivale DeepResearch di OpenAI. La portata di Manus non è solo tecnica; è anche strategica. Pechino, consapevole dell'importanza di questa specifica tecnologia, ha mostrato grande interesse e supporto per l’impresa.



Inoltre, la società ha stretto una partnership strategica con Alibaba per collaborare allo sviluppo e al miglioramento dei rispettivi modelli di intelligenza artificiale.

Per Meta, l’acquisizione rappresenta un’iniezione diretta di capacità nell’ambito dell’AI generativa. L'azienda ha confermato che intende gestire e vendere i servizi di Manus. Soprattutto, si pianifica una profonda integrazione AI Meta prodotti business e consumer. Questo significa che le funzionalità avanzate di Manus saranno incorporate in piattaforme chiave come Meta AI. L’obiettivo è potenziare strumenti sia per l'utente finale sia per le attività commerciali che utilizzano i servizi di Meta, come quelli relativi all’eCommerce o alla pubblicità mirata. La competizione è feroce e i giganti tech cercano continuamente nuove strade per dominare il mercato.

Le major tech, guidate proprio da questa intensa competizione di settore, stanno intensificando gli investimenti strategici AI tramite diverse vie:

- acquisiscono startup con tecnologie promettenti;

- assumono talenti chiave nel settore della ricerca avanzata;

- stringono alleanze per accelerare lo sviluppo.





Lo stesso proprietario di Facebook aveva già investito in Scale AI all'inizio dell'anno, un accordo che valutava la startup di etichettatura dati a ben 29 miliardi di dollari e aveva portato il ventottenne amministratore delegato Alexandr Wang nell’orbita di Meta.

La storia finanziaria recente di Manus, sostenuta dalla sua società madre Beijing Butterfly Effect Technology, evidenzia il suo rapido aumento di valore. Secondo diversi report mediatici, quest'anno la società aveva raccolto 75 milioni di dollari in un round di finanziamento. In quel momento la sua valutazione startup intelligenza artificiale si aggirava intorno ai 500 milioni di dollari. Il round era stato guidato dal fondo di venture capital statunitense Benchmark.

Il trasferimento della sede di Manus a Singapore negli ultimi anni riflette una tendenza più ampia. Molte aziende cinesi scelgono di stabilirsi in città-stato orientate al commercio come Singapore per la loro stabilità.



Questo posizionamento geografico viene percepito come una mossa strategica chiave per l’espansione tech Singapore Cina. L'intento è mitigare i rischi che le operazioni possano essere interrotte o danneggiate dalle crescenti tensioni geopolitiche tra Cina e USA. La città asiatica è diventata così un hub vitale, agendo da ponte e da porto sicuro in un contesto internazionale complesso per chiunque cerchi di fare investimenti strategici AI.