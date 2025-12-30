L'inattesa corsa della Borsa italiana: il FTSE MIB oltre quota 44.900, un record che non si vedeva dal 2001

L'inattesa corsa della Borsa italiana: il FTSE MIB oltre quota 44.900, un record che non si vedeva dal 2001

La Borsa di Milano ha realizzato una giornata storica per il panorama finanziario italiano. L'indice principale, il FTSE MIB massimi storici, ha chiuso con un rialzo robusto dell'1,2%, raggiungendo la quota di 44.945 punti. Questo risultato eccezionale posiziona l'indice ai livelli più alti mai visti da gennaio del 2001. Questo balzo in avanti non è affatto casuale, riflette infatti la ritrovata fiducia negli investimenti settore finanziario Italia, il comparto che ha fornito il sostegno più significativo a questa performance. Gran parte di questo entusiasmo deriva dalle notizie relative a una potenziale revisione delle regole golden power M&A in Italia.



Questa modifica normativa è di cruciale importanza. La nuova linea del Governo mirerebbe a snellire le procedure per le grandi operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel settore finanziario. Consentirebbe la supervisione solo dopo che l'operazione è stata già esaminata e approvata dalla Commissione europea e dalla BCE. Questo cambiamento normativo è percepito dagli operatori B2B come un catalizzatore. Può facilitare il consolidamento del sistema bancario nazionale e migliorare la Borsa Italiana performance nel lungo periodo. Le azioni degli istituti di credito hanno registrato balzi notevoli, dimostrando la reazione positiva del mercato a queste prospettive:
- UniCredit è salita del 2,3%;
- Intesa Sanpaolo ha segnato un incremento dell'1,4%;
- MPS ha chiuso in rialzo del 2,6% a seguito delle indiscrezioni normative. Comunque, non è stato solo il credito a brillare in Piazza Affari. Il gruppo Leonardo, operante nel settore della difesa e aerospazio, ha messo a segno un avanzamento dell'1,4%.


Gli investitori monitorano con grande attenzione gli sviluppi geopolitici internazionali, specialmente riguardo ai colloqui di pace sull'Ucraina. L'energia ha contribuito positivamente al rally. Nello specifico, Eni ha aggiunto l'1,0% al suo valore, beneficiando della ripresa dei prezzi del petrolio sui mercati globali. Anche le società di pubblica utilità hanno mostrato solidità in questa giornata di forte crescita. Enel e Snam hanno entrambe guadagnato lo 0,7%. Pure il settore tecnologico e delle telecomunicazioni ha visto rialzi significativi in linea con il sentiment europeo. La società dei semiconduttori STMicroelectronics è cresciuta dell'1,5% e TIM ha segnato un +1,6%. Nondimeno, la corsa non è stata omogenea per tutti i comparti. I titoli del lusso, spesso protagonisti nelle scorse sedute, hanno mostrato una leggera flessione. In particolare, Moncler ha perso lo 0,5% e Ferrari è arretrata dello 0,1%. Questa divergenza suggerisce che la spinta del FTSE MIB è trainata soprattutto da fattori interni e regolatori legati alla finanza, piuttosto che da un generale ottimismo diffuso sul fronte dei consumi.



L'inattesa corsa della Borsa italiana: il FTSE MIB oltre quota 44.900, un record che non si vedeva dal 2001
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie