L'inattesa corsa della Borsa italiana: il FTSE MIB oltre quota 44.900, un record che non si vedeva dal 2001



Questa modifica normativa è di cruciale importanza. La nuova linea del Governo mirerebbe a snellire le procedure per le grandi operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel settore finanziario. Consentirebbe la supervisione solo dopo che l'operazione è stata già esaminata e approvata dalla Commissione europea e dalla BCE. Questo cambiamento normativo è percepito dagli operatori B2B come un catalizzatore. Può facilitare il consolidamento del sistema bancario nazionale e migliorare la Borsa Italiana performance nel lungo periodo. Le azioni degli istituti di credito hanno registrato balzi notevoli, dimostrando la reazione positiva del mercato a queste prospettive:

- UniCredit è salita del 2,3%;

- Intesa Sanpaolo ha segnato un incremento dell'1,4%;

- MPS ha chiuso in rialzo del 2,6% a seguito delle indiscrezioni normative. Comunque, non è stato solo il credito a brillare in Piazza Affari. Il gruppo Leonardo, operante nel settore della difesa e aerospazio, ha messo a segno un avanzamento dell'1,4%.



Gli investitori monitorano con grande attenzione gli sviluppi geopolitici internazionali, specialmente riguardo ai colloqui di pace sull'Ucraina. L'energia ha contribuito positivamente al rally. Nello specifico, Eni ha aggiunto l'1,0% al suo valore, beneficiando della ripresa dei prezzi del petrolio sui mercati globali. Anche le società di pubblica utilità hanno mostrato solidità in questa giornata di forte crescita. Enel e Snam hanno entrambe guadagnato lo 0,7%. Pure il settore tecnologico e delle telecomunicazioni ha visto rialzi significativi in linea con il sentiment europeo. La società dei semiconduttori STMicroelectronics è cresciuta dell'1,5% e TIM ha segnato un +1,6%. Nondimeno, la corsa non è stata omogenea per tutti i comparti. I titoli del lusso, spesso protagonisti nelle scorse sedute, hanno mostrato una leggera flessione. In particolare, Moncler ha perso lo 0,5% e Ferrari è arretrata dello 0,1%. Questa divergenza suggerisce che la spinta del FTSE MIB è trainata soprattutto da fattori interni e regolatori legati alla finanza, piuttosto che da un generale ottimismo diffuso sul fronte dei consumi.



