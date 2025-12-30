L'Italia sblocca 12,8 miliardi di PNRR: la corsa agli investimenti strategici PNRR in Europa





L'Italia si posiziona come leader in Europa nell'implementazione del PNRR Italia. Questo primato è evidente sia nel numero di obiettivi raggiunti sia nel volume dei fondi ricevuti. Con l'accredito dell'ottava rata, l'importo totale incassato sale a 153,2 miliardi di euro. Una cifra che copre circa il 79% della dotazione finanziaria complessiva, un risultato che supera nettamente la media europea del 60%.

La determinazione del Governo è chiara: portare a termine gli obiettivi della decima e ultima rata entro il 2026. L'obiettivo è trasformare il Piano, che è stato definito il più complesso d'Europa, in risultati concreti per i cittadini, per le imprese e per rafforzare la credibilità internazionale della Nazione. Il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha evidenziato come il Paese si trovi nell'ultimo miglio dell'attuazione. Egli ha inoltre sottolineato che l'impulso decisivo per la crescita non si esaurirà con l'ultima rata. Al contrario, il Piano continuerà a produrre benefici tangibili, rappresentando un modello virtuoso anche per le nuove politiche di coesione.



L'anno che si è concluso è stato caratterizzato da risultati significativi ottenuti in stretta collaborazione con la Commissione europea. Questi risultati includono l'allineamento del PNRR italiano al nuovo contesto geoeconomico e il conseguimento degli obiettivi della nona rata, che porterà presto l'Italia a un totale di 166 miliardi di euro in finanziamenti europei infrastrutture.

Per sbloccare i prossimi 12,8 miliardi della nona rata, che saranno erogati dopo l'iter di valutazione europea, il Governo deve dimostrare l'adempimento di numerosi obiettivi. Questi traguardi sono cruciali e rappresentano la spina dorsale dell'attuazione PNRR imprese e dei servizi pubblici. Tra gli impegni più rilevanti ci sono:

- L'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l'85% dei medici di base;

- L'attivazione dei servizi di telemedicina per 300.000 persone;

- L'ammodernamento tecnologico e digitale di 280 strutture sanitarie ospedaliere;

- Il potenziamento delle linee ferroviarie ad alta velocità sulle direttrici strategiche Napoli-Bari e Palermo-Catania;

- La riduzione delle perdite idriche attraverso la distrettualizzazione di 45.000 reti;

- Il rinnovo della flotta del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con l'acquisto di 3.800 nuovi veicoli;

- L'attuazione del programma GOL con il rafforzamento di 326 Centri per l'impiego;

- Il supporto educativo per 44.000 minori residenti nel Mezzogiorno;

- La digitalizzazione di 7.750.000 fascicoli giudiziari;

- La formazione in competenze digitali per 8.300 volontari tramite le organizzazioni accreditate al Servizio Civile Universale;

- La formazione di 650.000 tra dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo;

- Il riconoscimento del credito di imposta e l'erogazione dei fondi per la competitività destinati a 4.000 imprese turistiche complessive;

- La riqualificazione di 100 parchi e giardini storici.





A questi obiettivi si sommano gli investimenti strategici inseriti con l'ultima revisione del Piano. Si tratta principalmente di accordi attuativi per l'attivazione tempestiva di strumenti finanziari dedicati allo sviluppo, come il Fondo Nazionale di Connettività, il Fondo Rotativo Contratti di Filiera, il Fondo destinato agli alloggi per studenti universitari e la Facility Parco Agri-Solare. La gestione efficiente di questi fondi è essenziale per assicurare che gli investimenti strategici PNRR

- portino benefici duraturi al tessuto economico e produttivo nazionale.