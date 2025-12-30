Il voto sulla Manovra, cosa cambia per le partite IVA e l'impatto Legge di Bilancio imprese



Questa strategia ha comportato l’introduzione di una serie di micro-interventi e di nuove entrate settoriali che colpiscono in particolare i settori finanziari e alcune specifiche filiere commerciali.

La misura più significativa sul fronte fiscale rimane il taglio IRPEF ceto medio. Questa revisione vale circa 3 miliardi di euro. L'aliquota di imposta scende dal 35 per cento al 33 per cento per i redditi fino a 50.000 euro. Le simulazioni indicano che il beneficio annuale per i contribuenti si muove tra poche decine e oltre 400 euro. L’effetto del taglio viene invece sterilizzato per i redditi superiori ai 200.000 euro.

Un altro elemento centrale è il ritorno della rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. I debiti affidati alla riscossione fino alla fine del 2023 potranno essere estinti in nove anni, suddivisi in 54 rate bimestrali, con interessi ridotti al 3 per cento. Questo rappresenta un segnale di distensione verso i contribuenti e le partite IVA in difficoltà, ma anche una vera scommessa sulla capacità di incassare questi crediti nel lungo termine.





Il panorama per le aziende mostra segnali contrastanti, un aspetto cruciale dell'impatto Legge di Bilancio imprese. Da un lato, si registra il rifinanziamento del piano Transizione 4.0 e viene confermato il sostegno alla ZES unica (Zona Economica Speciale). Dall'altro, è stato bloccato l’incremento della super-maggiorazione per gli investimenti green. L’iper-ammortamento, uno strumento fiscale importante, viene prorogato fino al 2028, ma con un perimetro d’azione molto più selettivo, riducendo l'accesso ad alcuni incentivi fiscali PMI Italia. La costante dilazione della plastic tax

- e della sugar tax

- sottolinea la difficoltà politica nel tassare consumi considerati sensibili.

I cambiamenti si estendono al settore immobiliare. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) viene ritoccato, escludendo una quota maggiore del valore della prima casa. Le soglie sono innalzate per le famiglie numerose e per chi risiede nelle grandi città. A partire dal 2026, rimangono attivi solo i bonus edilizi “ordinari” (50 per cento per l’abitazione principale e 36 per cento per le altre).



Il Superbonus

- viene definitivamente circoscritto alle aree colpite da eventi sismici.

Inoltre, gli affitti brevi entrano in una nuova e più severa fase regolatoria. La cedolare secca è fissata al 21 per cento per una sola abitazione, e al 26 per cento per la seconda. Ma dalla terza unità in affitto scatta l'obbligo di considerare l’attività come reddito d’impresa, con la conseguente necessità di aprire la partita IVA. Questa mossa mira a limitare l’uso puramente speculativo del modello turistico nelle città ad alta densità.

Per il lavoro dipendente, il Governo è intervenuto su diversi fronti per incrementare il potere d'acquisto. È stata ridotta drasticamente la tassazione sui premi di produttività, che scende dal 5 per cento all’1 per cento. Viene favorita la chiusura degli accordi contrattuali con l'introduzione di una flat tax

- del 5 per cento sugli aumenti salariali, limitata ai redditi fino a 33.000 euro.

Il sostegno alle lavoratrici madri è stato rafforzato con un bonus mensile più consistente e l’estensione dei congedi parentali.



Queste misure mirano a rafforzare il reddito disponibile, ma comunque appaiono frammentate rispetto all’esigenza strutturale di aumentare la produttività nazionale.

Sul capitolo previdenziale è stata adottata una linea di estrema prudenza. L’adeguamento all’aspettativa di vita scatterà, ma in modo graduale, solo a partire dal 2027. Le pensioni minime riceveranno un aumento di 20 euro al mese. Dal 2026, nel settore privato, per i nuovi assunti, entrerà in vigore il meccanismo di silenzio-assenso

- per la riforma previdenza complementare dipendenti. Nonostante ciò, manca una vera riforma organica del sistema. Diverse misure per i lavoratori precoci e per gli impieghi usuranti sono state ridimensionate e la possibilità di anticipare l'uscita pensionistica cumulando assegni complementari è stata cancellata.

Una porzione significativa delle coperture economiche per la manovra deriva dal sistema finanziario. Banche e assicurazioni subiranno un inasprimento dell'IRAP e una revisione delle norme fiscali relative alle perdite e alle svalutazioni.



Il contributo totale richiesto a questo settore nell'arco del triennio supera gli 11 miliardi di euro. Questa scelta è oggetto di critica da parte dell'opposizione politica. Secondo chi la contesta, la manovra privilegia l'equilibrio dei conti pubblici a scapito degli investimenti e di un aumento sostanziale del potere d'acquisto delle famiglie.

Completano il quadro una serie di prelievi minori. Tra questi si annoverano la tassa sui piccoli pacchi extra UE, pensata per frenare il fast fashion, e il raddoppio della Tobin tax. Ciononostante, è stata eliminata la norma sull’oro da investimento. È stato introdotto un riferimento simbolico alle riserve auree come patrimonio del popolo italiano, formulato per evitare qualsiasi potenziale attrito con la BCE. Politicamente, il voto chiude un periodo difficile per la maggioranza, ma lascia aperti vari fronti: la Lega insiste sulla flat tax

- e le pensioni, mentre Forza Italia spinge per una ulteriore riduzione dell'IRPEF. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è risoluto: le prossime decisioni dipenderanno strettamente dalle effettive risorse disponibili per il 2026.



