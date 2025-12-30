Il ribasso del FTSE MIB e le sorprese di DiaSorin e Nexi



È parso evidente che le parole del presidente Trump, il quale ha suggerito che un accordo di pace in Ucraina fosse «più vicino che mai», abbiano indotto gli investitori a rivedere l'esposizione sui titoli legati alla spesa militare. Contemporaneamente, il comparto bancario e assicurativo ha contribuito a frenare l’indice milanese. Le performance aziende italiane Borsa sono state condizionate dalla cautela sui titoli finanziari Milano. UniCredit e Generali hanno perso entrambe lo 0,9%, mentre Intesa Sanpaolo ha registrato una perdita più contenuta, scendendo dello 0,6%. Questa ritirata collettiva ha evidenziato come le incertezze macroeconomiche continuino a influenzare le decisioni di investimento in uno dei settori chiave dell’economia nazionale. Ciononostante, il panorama non è stato uniformemente negativo. Alcuni titoli hanno mostrato una notevole resilienza, guidando la lista dei rialzi e dimostrando la validità di specifici investimenti in settori ad alta innovazione.



È il caso di DiaSorin, che ha messo a segno un balzo superiore al 3%. Questa eccellente performance è stata sostenuta dalla notizia cruciale che l'ente regolatore statunitense, la FDA, ha concesso l'approvazione per il suo scanner di risultati molecolari Liaison NES. Un passo fondamentale che apre prospettive significative nel mercato diagnostico degli Stati Uniti. Parallelamente, anche Nexi ha registrato un progresso nel listino. L'azienda attiva nel settore dei pagamenti digitali ha beneficiato dell’annuncio di un accordo strategico siglato con Banca Popolare di Sondrio, rafforzando la sua posizione nel segmento dei pagamenti per gli esercenti. Questi risultati positivi, guidati da innovazione e partnership commerciali concrete, hanno rappresentato un contrappeso parziale al generale clima di cautela che ha dominato la seduta.